Комику Нурлану Сабурову запретили открывать новый бизнес в России

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Казахстанскому комику Нурлану Сабурову запретили открывать в России новый бизнес до 25 марта 2029 года. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ.

Причиной стала запись о недостоверности данных, которую его компания "Сабр Продакшн" внесла в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) – в качестве адреса был указан неправильный. По закону налоговая имеет право отказать в регистрации новому владельцу или руководителю бизнеса, если раньше он владел контролирующей долей либо возглавлял фирму с такой отметкой.

Компания Сабурова "Сабр Продакшн" занимается производством кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, а также может их распространять. В 2025 году чистая прибыль компании составила 14,3 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что компанию Сабурова исключат из ЕГРЮЛ. Решение было принято 14 октября. Основанием стало наличие в реестре записи о недостоверности сведений компании. После исключения из ЕГРЮЛ организация официально перестанет существовать. Она также лишится права заключать сделки и вести хозяйственную деятельность. Фирму комик зарегистрировал в апреле 2025 года.

Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет в январе 2026 года. Он узнал об этом, когда прилетел из Дубая в Москву. Власти объяснили свое решение защитой традиционных духовно-нравственных ценностей и интересами национальной безопасности. В итоге комик отправился в Алма-Ату.

Комитет национальной безопасности Казахстана, в свою очередь, начал проверку в его отношении по статье о наемничестве. Это связано с тем, что артист Марат Турымбетов заявил о передаче Сабуровым армии РФ в зоне СВО 10 мотоциклов летом 2025 года.