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15 октября, 14:36

Шоу-бизнес

Российскую компанию комика Нурлана Сабурова ликвидируют

Фото: Legion-Media.com/Persona Stars/038

Компанию "Сабр Продакшн" комика Нурлана Сабурова исключат из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Об этом говорится в документах в "Контур.Фокусе", которые приводит РИА Новости.

Решение было принято 14 октября. Основанием стало наличие в реестре записи о недостоверности сведений компании.

После исключения из ЕГРЮЛ организация официально перестанет существовать. Она также лишится права заключать сделки и вести хозяйственную деятельность. Фирму комик зарегистрировал в апреле 2025 года.

Организация занимается производством кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, а также может их распространять. По итогам прошлого года чистая прибыль компании составила 14,3 миллиона рублей.

В июне этого года операции по счетам "Сабр Продакшн" приостановили из-за задолженности по налогам в 15,1 тысячи рублей.

Сабурову запретили въезд в страну на 50 лет в январе 2026 года. Он узнал об этом, когда прилетел из Дубая в Москву. Власти объяснили свое решение защитой традиционных духовно-нравственных ценностей и интересами национальной безопасности. В итоге комик отправился в Алма-Ату.

Комитет национальной безопасности Казахстана, в свою очередь, начал проверку в его отношении по статье о наемничестве. Это связано с тем, что артист Марат Турымбетов заявил о передаче Сабуровым армии РФ в зоне СВО 10 мотоциклов летом 2025 года.

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