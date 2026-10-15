Трамп анонсировал усиление атак США на наркокартели в Латинской Америке

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Американские силы будут наращивать атаки на объекты наркокартелей в Латинской Америке, заявил президент США Дональд Трамп.

"Наземная операция, по сути, только начинается. Она началась несколько месяцев назад. Мы очень жестко по ним бьем", – приводит его слова РИА Новости.

Трамп отметил, что США известны все маршруты, которыми пользуются картели. По его словам, Вашингтону даже известно, где живут их участники. Америка уже "жестко" по ним бьет, но "будет еще жестче". Трамп также указал, что картели понимают: у них есть определенный срок, чтобы сдаться.

По словам Трампа, Мексика должна была бы проводить такие операции, "но, честно говоря, они не способны сделать это".

Ранее глава Белого дома подписал документ о формировании новой военной коалиции для борьбы с наркокартелями при участии Вашингтона и стран Латинской Америки. Трамп уточнял, что задачей объединения станет искоренение преступных организаций, действующих в регионе. При этом, по словам американского лидера, Вашингтон обладает передовыми вооружениями и может применить их в борьбе с наркокартелями.

