Пожар на станции заправки газовых баллонов в Подольске ликвидирован

Фото: MAX/"МЧС Московской области"

Пожар на станции заправки газовых баллонов в подмосковном Подольске полностью ликвидирован. В результате погибли два человека, еще два пострадали, сообщила пресс-служба МЧС РФ.

Как уточнило ведомство, с объекта были эвакуированы 23 человека. В настоящее время устанавливается причина ЧП.

Хлопок и пожар произошли в металлическом ангаре на улице Окружной, доме 2к, в четверг, 15 октября. Причиной возгорания в тот момент была названа разгерметизация емкости с газом.

Спустя время огонь локализовали на площади 2 400 квадратных метров, а открытое горение ликвидировали. По данному факту возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда по статье 143 УК РФ.

