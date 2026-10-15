15 октября, 19:54Происшествия
Пожар на станции заправки газовых баллонов в Подольске ликвидирован
Фото: MAX/"МЧС Московской области"
Пожар на станции заправки газовых баллонов в подмосковном Подольске полностью ликвидирован. В результате погибли два человека, еще два пострадали, сообщила пресс-служба МЧС РФ.
Как уточнило ведомство, с объекта были эвакуированы 23 человека. В настоящее время устанавливается причина ЧП.
Хлопок и пожар произошли в металлическом ангаре на улице Окружной, доме 2к, в четверг, 15 октября. Причиной возгорания в тот момент была названа разгерметизация емкости с газом.
Спустя время огонь локализовали на площади 2 400 квадратных метров, а открытое горение ликвидировали. По данному факту возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда по статье 143 УК РФ.