Илон Маск допустил создание конкурента Amazon

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Американский предприниматель Илон Маск задумался о создании конкурента Amazon. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети X.

"Может, нам стоит создать конкурента Amazon", – заявил Маск.

Так предприниматель отреагировал на публикацию пользователя X, который пожаловался, что Amazon блокирует ИИ-ассистентов Grok Bot при оформлении заказов в магазине. Пользователь также спросил, стоит ли ему в связи с этим сменить любимую площадку для покупок.

Разработчики представили ИИ-ассистентов Grok Bot в августе. Они могут работать круглосуточно через облачные сервисы. Ассистенты выполняют различные задачи в Сети: ищут потенциальных клиентов, составляют электронные письма, обновляют базы данных и обрабатывают счета.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев указывал, что компания предпринимателя Илона Маска The Boring Company должна приступить к строительству туннеля, который соединит Россию и США. Он напомнил, что туннель должен называться "Путин – Трамп" и пройти через Берингов пролив под островами Диомида.

