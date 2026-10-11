Дмитриев призвал компанию Маска начать строить туннель между РФ и США

Фото: kremlin.ru

Компания предпринимателя Илона Маска The Boring Company должна приступить к строительству туннеля, который соединит Россию и США, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в Х.

Он отметил, что туннель должен называться "Путин – Трамп". К посту Дмитриев приложил изображение: красной линией на нем отмечен маршрут будущего туннеля – через Берингов пролив под островами Диомида.

Ранее он также говорил о том, что туннель станет одним из больших инфраструктурных проектов между двумя странами. Проектированием будет заниматься РФПИ совместно с некой инжиниринговой компанией.

По словам Дмитриева, сооружение, которое соединит Чукотку и Аляску, можно будет построить за 8 лет.

