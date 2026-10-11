РИА Новости: состояние пострадавшего мальчика в Петербурге оценивается как средней тяжести

Фото: MAX/"Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга"

Двенадцатилетний мальчик, которого пыталась убить мать в Петербурге, находится в больнице в состоянии средней тяжести. Об этом РИА Новости рассказали в правоохранительных органах.

Ребенок имеет ограниченные возможности здоровья. Мальчик растет в полной семье, у него две сестры.

Инцидент произошел днем 8 октября. Женщина вместе с ребенком находилась у Дудергофского озера. Там она достала заранее купленную бутылку 70-процентной уксусной кислоты и насильно влила ее содержимое в рот мальчика.

Кроме того, фигурантка облила уксусом лицо сына, погрузила его в воду и скрылась с места происшествия, не оказав помощи. Ребенку удалось самостоятельно выбраться на берег. Было возбуждено дело о покушении на убийство малолетнего.

Суд Санкт-Петербурга до 8 декабря заключил под стражу женщину. Свою вину фигурантка признала частично и не возражала против ареста.

