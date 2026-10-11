Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 октября, 17:00

Происшествия
Главная / Новости /

РИА Новости: состояние пострадавшего мальчика в Петербурге оценивается как средней тяжести

Пострадавший от действий матери мальчик в Петербурге находится в состоянии средней тяжести

Фото: MAX/"Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга"

Двенадцатилетний мальчик, которого пыталась убить мать в Петербурге, находится в больнице в состоянии средней тяжести. Об этом РИА Новости рассказали в правоохранительных органах.

Ребенок имеет ограниченные возможности здоровья. Мальчик растет в полной семье, у него две сестры.

Инцидент произошел днем 8 октября. Женщина вместе с ребенком находилась у Дудергофского озера. Там она достала заранее купленную бутылку 70-процентной уксусной кислоты и насильно влила ее содержимое в рот мальчика.

Кроме того, фигурантка облила уксусом лицо сына, погрузила его в воду и скрылась с места происшествия, не оказав помощи. Ребенку удалось самостоятельно выбраться на берег. Было возбуждено дело о покушении на убийство малолетнего.

Суд Санкт-Петербурга до 8 декабря заключил под стражу женщину. Свою вину фигурантка признала частично и не возражала против ареста.

Читайте также


происшествиярегионы

Россиянки пожаловались на "бытовых инвалидов" в семье

Зачастую проблема возникает, если женщина в семье занимает лидерскую позицию

Супруги идут на это потому, что схема им знакома по родительским семьям

Читать
закрыть

Клопы-вонючки атакуют российские регионы

С наступлением холодов насекомые в массовом порядке ищут места для зимовки

Читать
закрыть

Почему москвичи тратят сотни тысяч за пар?

Стоимость отдыха в банных комплексах Москвы достигла одного миллиона рублей

Серьезно переплачивать придется за отсутствие посторонних в банном комплексе

Читать
закрыть

Когда "Яндекс" восстановит сервисы после атак на дата-центры?

Специалисты уверены: работа сервисов будет восстановлена к концу наступившей недели

Читать
закрыть

В России предложили не продавать вейпы родившимся с 2009 года

Эксперты уверены: это будет так или иначе отучать молодежь от вредной привычки

Читать
закрыть

Столичных подростков за деньги учат ухаживать за родителями

Задания тренируют не столько аккуратность, сколько эмпатию, заботу о близких и ответственность

Читать
закрыть

Из-за чего судятся москвичи во время развода?

Бракоразводные процессы все чаще превращаются в затяжные конфликты без правил

Бывшие супруги судятся из-за детских кроватей, требуют вернуть деньги за операцию на грудь

Читать
закрыть

Зачем детей россиян вовлекают в терроризм и экстремизм?

Дети являются самыми желанными целями для террористов, поскольку вовлечь их гораздо проще

Подростки не получают приглашений в деструктивные сообщества или чаты, они находят их сами

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика