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11 октября, 18:23

Общество

Сильный дождь ожидается в Московском регионе в ночь на 12 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сильный дождь ожидается на фоне облачной погоды в Московском регионе в ночь на 12 октября. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ со ссылкой на прогностические данные.

Ночью 12 октября в столице температура воздуха составит от 9 до 11 градусов, а в Подмосковье – от 6 до 11 градусов. Ветер прогнозируется южный, его скорость не превысит 6–11 метров в секунду.

Днем в понедельник, 12 октября, в столичном регионе ожидается облачность с прояснениями и небольшой, местами умеренный дождь. В Москве столбики термометров поднимутся до 16–18 градусов выше нуля, по области – от 14 до 19 градусов.

В этот же день в Москве прогнозируется гроза. Данная ситуация обусловлена теплым сектором атлантического циклона. Во вторник, 13 октября, интенсивность осадков увеличится: ожидается ливень. Температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 10–13 градусов.

Москвичам рассказали о погоде в районах столицы

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