Теннисистка Мирра Андреева проиграла в финале теннисного турнира в Пекине

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Россиянка Мирра Андреева уступила китаянке Чжэн Циньвэнь в финальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Пекине.

Поединок закончился со счетом 7:5, 6:4 в пользу китаянки, которая попала в основную сетку турнира по специальному приглашению организаторов. Андреева была посеяна под четвертым номером.

24-летняя Чжэн Циньвэнь находится на 54-м месте в мировом рейтинге. Этот титул стал для нее шестым на турнирах WTA в одиночном разряде. В 2024 году китаянка дошла до финала Открытого чемпионата Австралии – лучший результат в ее карьере на турнирах Большого шлема, а также завоевала золото Олимпийских игр в Париже в одиночном разряде.

19-летняя Андреева занимает пятое место в рейтинге WTA и имеет шесть побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. В июне россиянка впервые победила на турнире Большого шлема, выиграв Открытый чемпионат Франции. В 2024 году она вместе с соотечественницей Дианой Шнайдер стала серебряным призером Игр в паре.

Соревнования в Пекине относятся к категории WTA 1 000 и проводятся на покрытии "хард". В прошлом сезоне победительницей стала американка Аманда Анисимова, которая пропустила турнир в этом году из-за травмы.

Ранее российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг турнира ATP в Шанхае. В матче второго круга спортсмен из РФ, посеянный под пятым номером, обыграл немца Яна-Леннарда Штруффа со счетом 4:6, 6:4, 6:3. Встреча продолжалась более двух часов.

