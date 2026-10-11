Пенсионер из Комсомольска-на-Амуре получил премию Кеосаяна за спасение двух девочек

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Пенсионер Игорь Вольштейн из Комсомольска-на-Амуре удостоен премии имени Тиграна Кеосаяна за спасение детей во время пожара. Об этом сообщила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в своем телеграм-канале.

Размер выплаты составил один миллион рублей.

"Страшная трагедия. Спасибо вам, Игорь, за две спасенные жизни", – заявила главный редактор RT.

Пожар произошел 8 октября в доме, расположенном на улице Гамарника. Во время тушения были найдены тела женщины и ее четырех детей. Их спасти Вольштейну не удалось, так как вскрыть дверь горящей квартиры он не мог. Однако он смог спасти двух несовершеннолетних в возрасте 6 и 10 лет.

По словам главы Хабаровского края Дмитрия Демешина, пострадавшие были доставленыв больницу. Состояние одной из них оценивалось как средней степени тяжести, а жизни второй ничего не угрожало. Губернатор обещал наградить мужчину.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Назначены экспертизы для определения причин пожара. Общая площадь возгорания составила 10 квадратных метров.

