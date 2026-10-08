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08 октября, 03:17

Происшествия

Спасшаяся из пожара в Хабаровском крае девочка находится в больнице

Фото: MAX/"Прокуратура Хабаровского края"

Одна из двух девочек, спасенных при пожаре в Комсомольске-на-Амуре, находится в состоянии средней тяжести. Об этом сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин в мессенджере MAX.

Девочек шести и десяти лет удалось спасти благодаря действиям соседа по этажу. Обеих доставили в больницу, где им оказывают медицинскую помощь.

По словам Демешина, состояние одной из девочек оценивается как средней тяжести, жизни второй ничего не угрожает.

Пожар произошел 8 октября в жилом доме на улице Гамарника. Во время тушения в квартире обнаружили тела женщины и четверых детей. В региональном СУ СК сообщили о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам").

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