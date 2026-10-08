В Хабаровском крае наградят спасшего двух девочек при пожаре мужчину

Фото: MAX/"ДЕМЕШИН"

Мужчину, который спас двух девочек во время пожара в Комсомольске-на-Амуре, наградят. Об этом сообщил глава Хабаровского края Дмитрий Демешин в мессенджере MAX.

Пожар произошел 8 октября в доме, расположенном на улице Гамарника. Во время тушения были найдены тела женщины и ее четырех детей. Еще двух несовершеннолетних в возрасте 6 и 10 лет эвакуировал сосед, которого зовут Игорь Вольштейн. По словам Демешина, пострадавшие находятся в больнице, состояние одной из них – средней степени тяжести, а жизни второй ничего не угрожает.

Также губернатор региона распространил видео, в котором Вольштейн рассказывает, как действовал во время пожара. По его словам, первой проснулась жена мужчины, которая услышала крик о помощи. Она вышла на балкон и заметила дым у соседей, после чего сразу разбудила супруга.

"Побежал к соседке на четвертый этаж, благо она уже не спала. Я через ее балкон двух девочек перетянул. И дальше начали с мужчиной ломом пытаться вскрыть дверь, но дверь крепкая была, у нас ничего не получилось. Приехали пожарные и сделали свою работу", – сообщил Вольштейн.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Назначены экспертизы для определения причин пожара. Общая площадь возгорания составила 10 квадратных метров.

