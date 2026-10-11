11 октября, 18:20Происшествия
Загоревшийся на 2 тыс квадратных метров мусор в Волгограде потушили
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Возгорание мусора в Краснооктябрьском районе Волгограда потушено, сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.
Отмечается, что площадь возгорания составляла две тысячи квадратных метров.
Ранее на юго-востоке Москвы произошло возгорание. Предварительно установлено, что воспламенилась металлическая пристройка к административному зданию на Южнопортовой улице. Информации о пострадавших не поступало.
Кроме того, на складе в Приволжском районе Казани произошло крупное возгорание. Площадь пожара – около 1 тысячи квадратных метров. Всего в ликвидации участвовали 71 сотрудник и 21 единица техники МЧС. Причины случившегося устанавливаются.