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11 октября, 17:36

Политика

Песков заявил, что Шредер спокойно отнесется к волне критики после встречи с Путиным

Фото: MAX/"Кремль. Новости"

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер не придаст значения волне негодования в Европе, если она возникнет после его встречи с Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистом "Вестей" Павлом Зарубиным.

По словам представителя Кремля, глава государства заранее поинтересовался у экс-канцлера, как тот отреагирует, если информация об их разговоре станет публичной.

"Шредер сказал: "Ничего страшного", – подчеркнул Песков.

О самом визите Шредера в Москву Путин узнал из телевизионного сюжета. В частности, на кадрах было запечатлено, как Шредер посещал московский супермаркет "Глобус". Песков пояснил, что экс-канцлер входит в наблюдательный совет ООО "Гиперглобус" и приехал в Москву по делам компании.

Представитель Кремля отметил, что появление "старого друга" в городе стало для Путина неожиданностью, поэтому он распорядился связаться с ним и пригласить на встречу. Шредер стал одним из гостей на праздновании дня рождения президента РФ 7 октября. Позднее Кремль опубликовал снимки с мероприятия.

Крепкие дружеские отношения политиков сложились еще в период, когда Шредер возглавлял правительство Германии. При этом такие отношения сохранились после его отставки. Российский лидер неоднократно отмечал, что экс-канцлеру можно доверять и что именно он мог бы стать переговорщиком от Европы по вопросам урегулирования украинского конфликта.

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