Москвич вынес из квартиры унитаз при разводе с бывшей женой

Разводы все чаще превращаются в затяжные конфликты: бывшие супруги судятся из-за детских кроватей, требуют вернуть деньги за операцию на грудь и лишаются встреч с собственными детьми. Как не превратить процесс в многолетнюю битву и можно ли разойтись мирно, расскажет Москва 24.

"Забрала только то, чем пользовались дети"

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Бракоразводные процессы все чаще превращаются в затяжные конфликты без правил.

Один из примеров – история Татьяны Полосминкиной, у которой трое детей, причем один – с инвалидностью. К женщине пришли судебные приставы: несмотря на действующее решение суда, закрепившее право детей на проживание с матерью, ее пытаются выселить из квартиры, где у нее есть доля.



"Если я сейчас оставлю детей, я нарушу решение суда, и вы меня к этому вынуждаете", – заявила она.

Татьяна рассказала телеканалу Москва 24, что суд в этой истории не учитывает особенности ее ребенка.





Татьяна Полосминкина Суд не замечает, что этот ребенок никогда не сможет купить себе квартиру и не сможет жить самостоятельно.

Адвокат Татьяна Гаврилова отметила в беседе с телеканалом, что решение суда не соответствует нормам права, поскольку фактически квартира позволяет разместить всех детей. Вопрос с выселением пока остается открытым, а отец детей угрожает взломать замки.

При этом порой бывшие супруги готовы судиться даже из-за незначительных поводов. Семилетний сын Оксаны Басмановой рассказал матери, что отец применял к своим детям физическое насилие и запирал в кладовке. О происходившем женщина узнала лишь спустя полгода после развода – от учительницы в школе.

Тогда младшему сыну было 2,5 года, однако суд не запретил отцу встречи с ребенком, а лишь установил порядок общения. Теперь почти каждая поездка на свидание с папой сопровождается истерикой ребенка, рассказала она телеканалу Москва 24.

Однако вместо защиты приговор получила сама Оксана – 5 лет колонии общего режима. Бывший супруг обвинил ее в краже имущества.





Оксана Басманова Из квартиры я забрала две детские кровати, письменный стол, шкаф – все, чем пользовались дети.

По словам женщины, после развода муж привел квартиру в нежилое состояние, срезав водоснабжение и даже вынеся унитаз. Ее представитель Алексей Молчанов заявил, что в деле нет фактических доказательств вины, а суд принимает слова потерпевшего за чистую монету.

"Части моего тела не делятся"

"Спецреп": трудные разводы

Ирина прожила в браке 6 лет, пока муж внезапно не заявил, что у него есть другая. Об измене она узнала с восьмимесячным ребенком на руках, после чего началась борьба за имущество с его родственниками. Кроме того, одним из требований был отказ от фамилии бывшего супруга.



"Я решила оставить фамилию мужа и считаю, что ношу фамилию детей, но никак не его", – рассказала женщина телеканалу.



Экс-муж также потребовал вернуть часть расходов на коммунальные платежи, налоги и хирургическую операцию.





Ирина Подал иск о возмещении средств за операцию на грудь. Оплата медицинских вмешательств не делится, части моего тела тоже никак не делятся – это тело только мое.

Руководитель центра правовой помощи Татьяна Переверзева пояснила телеканалу Москва 24, что законных оснований для подобных требований нет, поэтому такие иски заведомо проигрышны, хотя и создают дополнительную нагрузку на суды.

Еще один скандал разгорелся в семье Ксении Аристовой, которая познакомилась с будущим мужем в подростковом возрасте – ей было 13, ему 16. Свадьбу сыграли в 2007-м, вместе растили дочь и строили IT-бизнес. Официального трудоустройства и зарплаты у Ксении не было, все чеки от крупных покупок хранил супруг.



"Я попросила выплачивать мне что-то вроде зарплаты, чтобы не просить на элементарные вещи, – меня это сильно уязвляло", – рассказала она телеканалу.



Сейчас Ксения подала иск о разделе доходов от предпринимательской деятельности на сумму в 21 миллион рублей.

"Я не расставался с ребенком"

Не всегда предметом спора является имущественный вопрос. Например, Александр Федоренко, который развелся с женой, не видел сына полтора года, рассказал он телеканалу Москва 24.





Александр Федоренко Я расстался с его мамой, но с ребенком не расставался, поэтому все время пытался с ним общаться. Она уехала в центр помощи женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, скрывала от меня местонахождение сына.

Через органы опеки Александр выяснил адрес, встречи по выходным постепенно становились все реже, а сейчас он не может даже созвониться с ребенком. Суд с учетом уточненных требований определил порядок общения: каждый второй и четвертый выходные месяца.



Когда журналисты телеканала Москва 24 вместе с Александром приехали к бывшей супруге, при звонке в домофон никто не ответил. В подъезд удалось попасть благодаря соседям.



"У меня очень сильно голова болит, я не могу с тобой разговаривать", – ответил сын отцу, стоя в дверях.



Председатель организации "Отцы рядом" Иван Курбаков напомнил в разговоре с телеканалом Москва 24, что за неисполнение решения суда и сокрытие ребенка предусмотрены административные санкции, а при злоупотреблении родительскими правами суд вправе передать детей второму родителю.

Позитивный опыт

Однако не все разводы заканчиваются конфликтами. Кристина и Леонид Красиковы, прожившие в браке 16 лет, обратились в центр медиации с целью сохранить семью.



"Я считала, что это не те проблемы, из-за которых нужно разводиться. Мы дали себе шанс", – рассказала Кристина телеканалу.



За 9 месяцев число обращений в этот центр превысило 1 000, и в 30% случаев удается достичь мирного соглашения.





Ольга Грачева заведующая филиалом центра правовой помощи ресурсного центра по опеке Москвы Центр помогает парам определиться: сохранить брак или осуществить экологичный развод, а при наличии детей – урегулировать споры по вопросам воспитания.

Для примирения супругам понадобилось девять двухчасовых сессий: появился посредник, который сумел наладить отношения в паре.



Семейный психолог Ольга Латынцева отметила в беседе с телеканалом Москва 24, что о том, как правильно прекращать отношения, обычно не принято говорить.



"Некоторым парам удается спокойно разойтись, если родители были достаточно спокойными, они не устраивали скандалов вовсе. Вторая сторона – когда настолько остыли чувства. Бывает так, что уже и любовь, и ненависть прошли, и стало все равно", – объяснила она.



При этом многие теперь уже бывшие супруги не прекратили общение и по-прежнему готовы помогать друг другу.

