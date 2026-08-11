Психолог Шаталина оценила тренд на вечеринки по случаю развода

Интернет взорвал новый тренд: девушки устраивают вечеринки по случаю официального расставания с мужьями. Подобные мероприятия уже прозвали "разводниками". В том, с чем связана такая тенденция и реально ли она помогает справиться с трудным периодом в жизни, разбиралась Москва 24.

"Первый для шока, второй для шика"

Фото: tiktok.com/waltershospitality; dacraftyhippie

Очередной тренд завоевал внимание интернет-аудитории. В этот раз дело в новом формате тематических вечеринок, которые пользователи успели прозвать "разводниками".

Эти праздники устраивают россиянки по случаю официального расставания с мужьями. Чаще всего вечеринки проходят так: воздушные шары, торт с вензелями и звон бокалов.

"Дорогие сестры, мы собрались сегодня здесь на этом зеленом лугу, чтобы стать свидетелями великого перехода. В этот день прощаемся с тем, чье имя нельзя называть. С тем, кто вошел в жизнь нашей Екатерины, но не смог пройти сквозь огонь. Он остался в старом цикле, в темной избе, где пахнет пылью и неподшитыми носками", – заявила одна из участниц на кадрах с такой вечеринки.

В комментариях под видео тут же принялись поздравлять экс-жену с новым статусом.

"Какую терапевтическую методику вы придумали", "я проживала развод одна. Но так счастлива видеть, как вам помогают подруги", – поддержали автора видео другие женщины.

Были и те, кто также решил сместить фокус внимания на веру в то, что самая большая любовь еще впереди. Многие из комментаторов также рассказали, что тоже заказывали торты с ироничными надписями в похожий период жизни.

"Тоже отмечала развод с подругами. Специально заказали бенто: "Первый для шока, второй для шика", "Молочный муж выпал, скоро будет коренной" – такая была подпись", – поделились они фотографиями десертов.

Есть и те, кто организует такие вечеринки в тайне от разведенной подруги. Видео, снятое с разных ракурсов, одна из девушек выложила в Сеть.

"Сегодня едем поздравлять любимку с разводом, устроим ей небольшой сюрприз", – объяснила она в начале ролика.

Сразу после склейки в кадре появилась и сама виновница торжества. Едва девушка оказалась за воротами дома, навстречу выехала большая черная машина. Торжественная растяжка, украшающая верх лобового стекла, гласила: "Он нам никогда не нравился". После автоперформанса все девушки переоделись в костюмы надувных крыс и принялись танцевать около подруги. Их главное желание – чтобы та никогда не переставала улыбаться, заявили они.

Однако, судя по комментариям к подобным роликам, далеко не все также позитивно относятся к идее "разводников". Некоторые считают подобное позором и желанием сделать личное публичным. Кто-то отметил, что ситуация не смешная и требует не шаров и торта, а проработки с психологом. Третьи же считают, что брак – это труд, который нужно нести каждый день, а не разводиться при малейшей ссоре.

Психолог Екатерина Трофимова уточнила, что по шкале стрессогенных событий развод приравнивается к утрате близкого человека. В беседе с Москвой 24 она объяснила, что люди по-разному стараются прожить подобный этап. Кто-то обращается к специалисту, другие же выбирают путь самостоятельного преодоления.





Екатерина Трофимова психолог В нейролингвистическом программировании существует прием рефрейминга – смены рамки восприятия, изменения контекста, в котором оценивается событие. Например, одна и та же картина, помещенная в черную рамку с траурной ленточкой, будет восприниматься как трагическая. Та же картина в яркой рамке с атрибутами праздника – серпантином и конфетти – будет выглядеть как веселая сцена.

Психолог уверена, что люди сами приписывают те или иные смыслы событиям. Празднование развода как раз и создает новую рамку восприятия – это пример рефрейминга, когда развод перестает восприниматься как утрата, а становится вечеринкой.





Новый ритуал

Консультант в сфере отношений, психолог Светлана Шаталина отметила в разговоре с Москвой 24, что в культуре существует множество ритуалов, сопровождающих важные изменения.

"Свадьба – ритуал начала: меняется статус человека, появляется новая семья. Похороны – ритуал прощания и завершения, и так далее", – пояснила она.



Светлана Шаталина консультант в сфере отношений, психолог У развода, хотя он тоже существенно меняет жизнь, долгое время практически не было своего социально признанного ритуала. На мой взгляд, появление понятия "разводник" достаточно органично может вписаться в русскую культуру.

Шаталина подчеркнула, что в целом ритуал – это обозначение границ между до и после, который позволяет собрать рядом значимых людей и сделать произошедшее видимым. В этом смысле друзья, которые приходят поддержать, становятся своеобразными свидетелями перехода.

"На свадьбе близкие подтверждают: "Мы видим появление вашей семьи". Здесь сообщение может звучать иначе: "Видим, что этот этап завершился, и остаемся рядом с вами в следующем", – объяснила эксперт.



При этом, по мнению специалиста, долгое время развод был социально маркированным событием, причем особенно много оценок было направлено именно на женщину.

"Это сохранилось даже в языке: достаточно вспомнить эмоциональную окраску слова "разведенка". Или культурные сюжеты о женщине, которая "не смогла сохранить семью" или после развода должна каким-то образом заново доказать свою состоятельность", – уверена она.

Шаталина заявила, что современная культура постепенно предлагает другой способ рассказывать о разводе. С точки зрения нарративной психологии значение имеет то, что человек говорит себе о произошедшем: "мой брак закончился, значит, я потерпела неудачу" – одна история, а "а моей жизни были важные отношения, они завершились, и теперь начинается следующий этап" – совсем другая. Событие остается тем же, но его место в собственной биографии меняется, заверила специалист.

При этом не стоит романтизировать такие вечеринки. Развод – это еще и утрата, даже когда решение принято самостоятельно или совместно, и вместе с ним человек испытывает облегчение.



Светлана Шаталина консультант в сфере отношений, психолог Завершается привычный образ жизни, меняется представление о будущем, иногда и круг общения, финансовая система семьи, собственная идентичность в качестве мужа или жены.

После развода одновременно могут присутствовать облегчение, печаль, злость, страх, радость, интерес к будущему. Праздник не отменяет этих переживаний и сам по себе не завершает психологический процесс. Это только начало изменений, которым предстоит интегрироваться в быт и жизнь человека, пары.



"С семейно-системной точки зрения здесь есть еще один важный нюанс: завершение брака не стирает существовавшие отношения из семейной истории. Бывшие остаются людьми, с которыми была прожита определенная часть жизни. А если в браке есть дети, супружеские отношения могут закончиться, но родительская система продолжает существовать", – подчеркнула психолог.



Принципиальна не сама форма "разводника", а какую функцию он выполняет. Если это способ признать завершение отношений, получить поддержку близких, а еще поблагодарить себя за пройденный путь и постепенно присвоить новую реальность, такой ритуал действительно может иметь психологический смысл.

"Совсем иначе выглядит ситуация, когда праздник строится вокруг унижения бывшего партнера, уничтожения свадебных фотографий, демонстративного обесценивания прожитых лет. Или же необходимости доказать всем – и, возможно, самой себе, – насколько теперь прекрасно. В таком случае отношения завершились скорее формально, но психологически бывший партнер по-прежнему занимает в них огромное место", – предупредила Шаталина.



Поэтому не стоит оценивать "разводники" как однозначно полезную или вредную практику. Интереснее видеть в них признак того, что культура ищет новый язык для завершения отношений, заключила специалист.



