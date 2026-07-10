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10 июля, 19:24

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Психолог Шаталина: лайки в соцсетях считают изменой из-за травм прошлого

Цифровой разлад: почему москвичи считают лайки в соцсетях изменой

Почти треть жительниц столицы считают лайки и переписки партнера с другими девушками изменой, сообщили аналитики. С чем связана такая тенденция и как грамотно выстроить личные границы, разбиралась Москва 24.

Лайки раздора

Фото: 123RF.com/alexan107

Лайки и переписки партнера с противоположным полом являются формой эмоциональной измены для 39% жительниц столицы. Мужчин в этом плане немногим меньше – 32%, сообщил телеграм-канал "Осторожно, Москва" со ссылкой на данные одного из дейтинг-приложений.

Но часть респондентов отделяет лайки от флирта: сами по себе реакции не кажутся проблемой, а кокетство в переписке уже переходит черту.
из исследования дейтинг-приложения

Вместе с тем для половины опрошенных мужчин недопустимы встречи возлюбленных наедине с человеком противоположного пола. Среди женщин такую точку зрения разделили 44% участниц исследования. При этом поцелуй изменой назвали примерно по 28% с каждой из сторон.

Анкета партнера на сайте знакомств вызывает беспокойство у 22% женщин, в то время как среди мужчин показатель составил лишь 6%. Однако в то же время чувство ревности вызывает у многих москвичек осуждение: 32% назвали подобное поведение неуверенностью, а 21% отметили, что это деструктивно влияет на отношения. При этом 50% мужчин и 45% женщин выступили против проверки телефона партнера, рассказали авторы исследования.

Психолог Екатерина Трофимова привела в пример гипотезу, согласно которой женщины воспринимают соцсети как продолжение реальной жизни. В таком случае лайк воспринимается в качестве знака искренней симпатии, объяснила эксперт в беседе с Москвой 24.

У мужчин же лайки, поставленные во время беглого просмотра ленты, зачастую лишены значимости. Но несмотря на очевидность гендерных различий, в каждой конкретной паре динамика может проявляться иначе, подчеркнула эксперт.

"Лучше всего поднимать вопрос о границах ненавязчиво, на третьем – пятом свидании. Хотя все индивидуальны, и некоторые пары сразу переходят к таким темам. И все-таки чаще всего первый вариант наиболее распространен", – рассказала она.

Можно попробовать начать беседу, обсуждая других – знакомых, звезд, новости или происшествия. Это позволяет говорить о своих ценностях без прямого давления. Например, рассказывая реальную историю об измене, можно заметить: "Для меня это было бы неприемлемо" и спросить мнение партнера.
Екатерина Трофимова
психолог

Такой подход помогает понять позицию друг друга и договориться, как не задеть чувства. Однако на сегодняшний день многие достаточно психологически подкованы и могут прямо предложить обсудить правила и границы отношений. По мнению Трофимовой, обычно трех – пяти свиданий достаточно, чтобы понять, на каком языке лучше вести разговор о правилах общения – через бытовой пример или напрямую.

"Важно, чтобы требования к партнеру были симметричны: если человек запрещает ему ставить лайки или встречаться с друзьями, он должен соблюдать те же ограничения для себя. Ревнивец часто пытается контролировать других, позволяя себе значительно больше", – рассказала она.

Если договоренности соблюдены, а ревность сохраняется, стоит обсудить конкретную ситуацию и вероятные триггеры. Возможно, возникнет новый аспект, ранее не обсуждавшийся, так как границы в отношениях не являются жестким забором. Это пластичная и полупроницаемая система, которую можно расширять, сужать и перестраивать, заключила Трофимова.

Страх потери

Фото: 123RF.com/dimaberlin

Разные ответы мужчин и женщин в опросе показали, насколько само понятие измены зависит от смысла, который придают конкретному действию. Об этом Москве 24 рассказала консультант в сфере отношений, психолог Светлана Шаталина.

По ее словам, лайк, переписка или встреча не объясняют, что произошло между партнерами. Важнее, нарушают ли они ожидание эксклюзивности и те договоренности, которые существовали в паре, в том числе негласно.

Клинический психолог Джанис Абрамс Спринг предлагает очень точную формулировку: границы доверия зависят от того, о чем люди договорились или думали, что договорились. Именно в последнем случае часто возникает конфликт. Один партнер считает лайки обычным цифровым поведением, второй же уверен, что романтическое внимание другим людям в их отношениях исключено. Поэтому спор идет внешне о кнопке в соцсети, а внутри о верности, собственной значимости и месте в жизни партнера.
Светлана Шаталина
консультант в сфере отношений, психолог

По ее словам, границы восприятия меняются, потому что на них влияет личная история. А именно отношения в родительской семье, прежний опыт обмана, представления о близости, верности и допустимой автономии партнера.

Если человек раньше сталкивался с изменой или длительным сокрытием правды, он может стать чувствительным к неоднозначным сигналам. Психика старается защититься от повторной боли и начинает раньше распознавать возможную угрозу, сказала Шаталина.

"После нарушения доверия возможен переход к сверхбдительности: человек внимательно отслеживает поведение партнера, ищет подтверждения своим опасениям. Такая реакция понятна как попытка восстановить контроль, однако постоянные проверки доверие и близость не возвращают. Переживание измены может затрагивать не только отношения: в списке также идентичность, самоуважение, ощущение собственной исключительности и способность доверять своему восприятию", – отметила Шаталина.

По этой причине один лайк порой вызывает реакцию, несоразмерную самому действию: он попадает в уже существующую болезненную историю. Вместе с тем, по словам психолога, обсуждать границы стоит, когда люди начинают определять себя как пару и договариваются об эксклюзивности, подчеркнула она.

Шаталина также уточнила, что договоренности периодически важно пересматривать. Правило, которое казалось очевидным несколько лет назад, в настоящий момент партнеры могут понимать по-разному.

"Подобный разговор нужно начинать не с обвинения, а со смысла и переживания: "Когда я вижу такую переписку, у меня возникает ощущение, что наше пространство перестает быть исключительным. Мне важно понять, что это означает для тебя и как мы можем договориться", – рассказала эксперт.

Специалист пояснила, что партнерам полезно обсудить ключевые вопросы: что именно произошло, какое значение каждый этому придает. Важно также уточнить, какая ценность или потребность оказалась затронута и что помогло бы обоим чувствовать себя безопаснее.

В терапевтическом процессе в подобных случаях предлагается переходить от самокритики и поиска виноватого к вопросу: "Какая моя ценность была под ударом?" Это может быть верность, уважение, честность, исключительность или право на личное пространство. Такой разговор помогает обсуждать не запрет на лайки сам по себе, а устройство отношений в целом.
Светлана Шаталина
консультант в сфере отношений, психолог

Чтобы отличить принципиальность от ревности, важно понимать, что принцип обычно можно назвать и объяснить. Человек понимает, какую ценность защищает, применяет те же правила к себе и способен участвовать в переговорах.

"При ревности граница часто становится подвижной: сегодня тревогу вызывает переписка, завтра – коллеги, затем – друзья и любое время, проведенное отдельно", – разъяснила эксперт.

Вместо договоренностей появляются проверки, требования доказательств и постепенное ограничение автономии партнера. В этот момент речь идет не только о ценностях пары, но и о способе справляться со страхом потери, заключила Шаталина.

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Какасьева Александра

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