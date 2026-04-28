Сваха Закоцола объяснила стремление мужчин жить за счет богатых женщин

Мужчины по всему миру оказались не против пожить за счет женщин, выяснили аналитики. Как такая позиция отражается на отношениях в паре, разбиралась Москва 24.





Доступ к ресурсам

Тяга к богатству партнера, которая считалась преимущественно женской стратегией в отношениях, присуща и многим мужчинам, сообщило издание New York Post со ссылкой на исследование Института поведенческих и социальных наук в Вене.

Авторы работы опросили 351 человека в возрасте около 30 лет, чтобы выяснить, что для них важнее: материальные блага или близость с партнером. В итоге к корыстным отношениям чаще всего склонны личности с нарциссизмом и психопатией.

Таких партнеров называют "охотниками за сокровищами" или "голдиггерами", что означает прагматичный и манипулятивный поиск сверхбогатого спутника, где романтика – инструмент доступа к чужим активам, статусу и благам. При этом эксперты отметили, что зачастую подобная тактика присуща мужчинам с "левыми" политическими взглядами (социальное равенство и справедливость, улучшение жилищных условий для наименее привилегированных слоев общества).

Так же, как и меркантильные женщины, они обычно используют свою внешность в качестве приманки, пришли к выводу эксперты.





Леннарт Фрейт психолог, глава группы исследователей Эти мужчины повышают свою привлекательность в глазах женщин, позиционируя себя как сострадательных, заботливых и чутких. Таким образом, женщины не воспринимают их как потенциальных соперников. Если на первый взгляд вы кажетесь приятным человеком, то не будете казаться таким же опасным, как тот, кто ставит под сомнение существующий порядок вещей.

Даже у мужчины, который кажется вдумчивым и сострадательным, могут быть корыстные интересы, не связанные с личными качествами женщины, добавил руководитель группы исследователей.

Травматичный опыт

Профессиональная сваха, эксперт по вопросам отношений, семьи и брака Валентина Закоцола в беседе с Москвой 24 пояснила, что существует несколько вариантов мезальянса – неравного по статусу союза.

Первый – мужчина зарабатывает меньше, но при этом хочет и планирует развиваться, а также обладает рядом положительных качеств (умный, добрый, заботливый). Во втором варианте он полностью живет за счет спутницы.





Валентина Закоцола профессиональная сваха, эксперт по вопросам отношений, семьи и брака Чаще всего женщину это очень сильно злит, хотя внешне она может этого не показывать. Каждый раз борется с собой, договаривается, пытается оправдать партнера в своих же глазах и всячески поднять его социальный статус, в том числе посредством дорогой одежды и подарков. Такие отношения мало того, что долго не продержатся, так еще и могут оказаться довольно травматичными.

Однако специалист уточнила, что бывают ситуации, когда выбор спутника является формой манифеста для женщины.

"Она говорит себе: "Я зарабатываю, все могу позволить, любой мужчина будет со мной, я его куплю". Как правило, такие партнеры довольно часто уходят и приходят, как некая красивая картинка, дополняющая жизнь. Но в глубине души женщина покупает лишь ощущение нужности, любви: "Смотрите, какой рядом мужчина". Это удовлетворение лишь на долю процента", – рассказала специалист.

Сваха предупредила, что через какое-то время даже некогда осознанный подход, вероятнее всего, разочарует женщину. Это произойдет, когда ей захочется искренней любви, где ценят ее, а не сумму в кошельке.

"Мужчину в данном случае мотивирует вопрос финансов, что вполне очевидно. Он не может или не хочет зарабатывать, но тяготеет к роскошной жизни. А здесь все дают: и на одежду, и на шикарную жилплощадь, и на путешествия, и на все остальное. Конечно, есть такое, что мужчины влюбляются в этих женщин, но это из 100% лишь 1%", – заметила специалист.

В подавляющем большинстве случаев такие отношения заканчиваются на негативной ноте: мужчина удовлетворит все свои базовые потребности, возможно даже сделает накопления, а затем уйдет к спутнице, которая вызывает реальные чувства. Женщина в этой ситуации лишь потратит свои лучшие годы, предупредила Закоцола.

Вместе с тем психолог Екатерина Трофимова в разговоре с Москвой 24 согласилась, что роли в отношениях сильно видоизменились. Если раньше роль главы семьи принадлежала мужчине, теперь женщина гораздо больше может преуспевать в работе, профессиональной среде и бизнесе.

Однако далеко не все мужчины чувствуют в такой ситуации конкуренцию, необходимость отстаивать свои права и как-либо доминировать: они принимают происходящее как неизменный факт, уверена психолог.





Екатерина Трофимова психолог Слово "содержанец" имеет негативный окрас. Но вместе с тем само по себе положение может быть удобно обоим партнерам и, более того, вполне устраивать женщину, например, если для нее очень важна самореализация. Если всем комфортно в этих отношениях, почему бы и нет?

По ее мнению, функциональной семья считается, когда партнеры могут договариваться о правилах, границах, целях, переходят на новые ступени в отношениях без чувства дискомфорта. Если речь идет о манипуляции, желании потреблять ресурсы другого, заведомом обмане – данная позиция мужчин вызывает все больше разочарования, пояснила Трофимова.

"В смене ролевой модели есть и плюсы, и минусы. С одной стороны, два человека в равной степени могут достигать собственных целей, быть независимыми. Если они образуют семью, можно предположить, что делают это исключительно из симпатии и любви друг к другу. Нет необходимости никому подстраиваться и лгать в отношениях ради, там, например, финансового успеха", – рассказала эксперт.

Перекос отмечается, когда мужчины занимают "женскую" позицию: из соображений психологического, экономического, материального комфорта идут в отношения, в которых уже являются потребителями.

"Тогда ставится под вопрос вообще чувства мужчины по отношению к женщине и истинная мотивация этих взаимоотношений", – пояснила она.

В целом наиболее крепкие отношения возникают там, где есть баланс: каждый самодостаточен и самореализован во всех сферах жизни. Однако все семьи уникальны, и у них свой рецепт счастья, заключила психолог.

