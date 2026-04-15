Психолог Метлова назвала причины роста числа одиноких людей в России

ВЦИОМ зафиксировал устойчивый рост числа одиноких людей в России: за 5 лет показатель увеличился на 5 процентных пунктов. Почему россияне все чаще живут одни и как государство и общество могут изменить эту тенденцию, разбиралась Москва 24.

"Почти половина страны без близких"

Почти половина россиян (45%) отмечают рост числа одиноких людей в своих городах и селах за последние 5 лет. Это на 5 процентных пунктов выше показателя 2025 года, свидетельствуют данные аналитического исследования ВЦИОМ.

Особенно остро тенденцию ощущают жители Сибири (58%) и Дальнего Востока (55%). При этом женщин среди них больше, чем мужчин (50 против 40%). Наблюдение о росте одиночных домохозяйств сохраняется с 2010 года.

Председатель Научного совета Аналитического центра ВЦИОМ Степан Львов связал происходящее с демографическими изменениями, снижением рождаемости, трансформацией семейных моделей и усилением индивидуализации общества.

При этом на федеральном уровне уже предлагали варианты решения проблемы. Например, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов в 2025 году обратился к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с идеей создать в структуре Минздрава отдельный департамент по борьбе с одиночеством. По мнению парламентария, подразделение могло бы разрабатывать меры по снижению уровня одиночества, организовывать профилактические программы и координировать работу с регионами и общественными организациями.





Борис Чернышов вице-спикер Госдумы Одиночество – это не просто социальное явление, а фактор, напрямую влияющий на здоровье миллионов россиян. Оно ведет к росту депрессий, сердечно-сосудистых заболеваний и снижению качества жизни.

Депутат также привел данные Всероссийской переписи населения 2021 года, согласно которым 41,8% российских домохозяйств составляют одинокие люди.

"Почти половина страны живет без семьи, без близких, без кого-то, кто встретит вечером дома", – добавил он.

В свою очередь, глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов в октябре 2022 года даже предложил создать в России агентство по делам одиночества для психологической помощи гражданам. Как он рассказал РИА Новости, подобные организации уже существуют в Великобритании и Японии, где разрабатывают программы психологической поддержки.

Более того, в 2021 году в Японии появился министр по борьбе с одиночеством. Решение было принято на фоне роста числа самоубийств среди женщин в период пандемии коронавируса. Тогда премьер-министр страны поручил новому министру определить проблемы и принять комплексные меры.

"Пришлая идеология"

Подобная статистика говорит о серьезных разрушительных процессах, которые произошли с институтом семьи за последние 30 лет. Таким мнением с Москвой 24 поделилась глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

"Вспомните начало 1990-х годов, когда советское утверждение, что семья – ячейка общества, подвергалось осмеянию со стороны либералов. "Свобода отношений" – вот что пропагандировалось. Плоды мы сегодня пожинаем. Это идеологическая установка – пришлая, нетрадиционная для нас. К сожалению, эти идеи живучи", – сказала она.

По словам парламентария, попыткой бороться с этим является закон о запрете пропаганды идеологии чайлдфри. Отказ от деторождения – это проявление разрушительных моментов в институте семьи и утрата межпоколенческих связей, подчеркнула она.

Также депутат отметила, что на сегодняшний день ребенок зачастую не может получить высшее образование в родном населенном пункте, а затем возникают проблемы с работой по специальности.





Нина Останина глава комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Поэтому родители, мечтая о хорошем трудоустройстве ребенка, направляют его в мегаполис. Это приводит к тому, что небольшие населенные пункты становятся местом доживания одиноких стариков, которых родственники не взяли или не смогли взять в город (зачастую в силу материальных причин). Проблема очень серьезная.

По мнению Останиной, когда есть причины социального характера, на помощь должно приходить государство. И речь не о разовой поддержке – это должна быть государственная политика, направленная на то, чтобы люди оставались жить там, где родились, и чтобы их дети тоже хотели там остаться, добавила депутат.





Нина Останина глава комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Не насильно их оставлять, а сделать социальную инфраструктуру привлекательнее, чем в мегаполисах. Чтобы это были не "человейники", а одноэтажные коттеджи с земельными участками-садами. Чтобы дети могли пойти в этом же поселке учиться в школу, чтобы здесь был спортивный комплекс.

Необходимо сместить центр социально-общественной жизни из мегаполисов в провинциальные города, районные центры, села, обратив на них особенное внимание – и одиночество уйдет, уверена Останина.

Семейный психолог Юлия Метлова также отметила, что рост числа одиноких людей – тенденция, которую фиксируют не только в России.

"Изменился сам образ жизни. Во-первых, сегодня человек гораздо меньше зависим от отношений с точки зрения выживания, спокойно можно жить одному, обеспечивая себя, строя карьеру, имея социальные связи и при этом не быть в паре. Раньше это было гораздо сложнее сделать, а сейчас это уже норма", – сказала она в беседе с Москвой 24.

Во-вторых, выросли требования к отношениям, и люди все чаще хотят не просто быть вместе, а быть в эмоциональной близости, уважении, настоящем контакте. Если этого нет, они скорее выберут одиночество, чем отношения "ради галочки".





Юлия Метлова семейный психолог В-третьих, изменилась культура общения. С одной стороны, стало гораздо больше контактов через соцсети и мессенджеры, с другой – меньше глубины. Создается парадокс, что человек может быть окружен людьми, но при этом чувствовать себя одиноким.

При этом одиночество – это не всегда плохо, подчеркнула специалист.

"Есть разница между одиночеством как состоянием и уединением как личным выбором человека. Когда кто-то может быть один и при этом чувствовать себя спокойно – это показатель психологической устойчивости. Если одиночество сопровождается ощущением пустоты, ненужности, изоляции, то это фактор риска для психологического состояния", – пояснила эксперт.

В случае если это осознанный выбор, с ним не нужно ничего делать, так как это показатель психологической зрелости. Если же это состояние, в котором человеку плохо, то важно искать способы возвращения в контакт, подчеркнула психолог.

"В таких случаях может помогать расширение круга общения, и, естественно, не только онлайн. Нужна включенность в совместную деятельность: это может быть как работа, так и какое-то обучение или хобби. Далее постепенное развитие навыка близости – умение говорить о себе и при этом слышать другого. При необходимости – это работа с психологом, если есть страх, например, отношений или повторяющиеся сценарии", – добавила она.





Юлия Метлова семейный психолог Если мы говорим про одиночество, в котором человеку плохо, это означает, что ему не хватает контакта не только с другими, но часто даже с самим собой.

В этом случае появляется задача не любой ценой перестать "быть одному и идти к людям", а найти такую форму существования, где есть ощущение связи, смысла, живого присутствия других и одновременно осознания своих желаний, потребностей и контакта с собой, заключила Метлова.