Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
14 апреля, 13:05

Общество

Почти половина россиян заметила рост числа одиноких людей

Почти половина жителей России (45%) отмечает рост числа одиноких людей в населенных пунктах за последние 5 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аналитическое исследование ВЦИОМ.

По данным результатов исследования, 45% опрошенных заявили, что за последние 5 лет в их городе или селе стало больше людей, живущих в одиночку. Это на 5 процентных пунктов выше показателя 2025 года.

Особенно эту тенденцию отметили жители Сибири (58%) и Дальнего Востока (55%), а также женщины (50 против 40% среди мужчин). В целом наблюдение о росте одиночных домохозяйств сохраняется на протяжении всех лет измерений с 2010 года.

Председатель Научного совета Аналитического центра ВЦИОМ Степан Львов объяснил происходящее сочетанием двух факторов – демографическими изменениями, связанными со снижением рождаемости и трансформацией семейных моделей, а также усилением индивидуализации общества.

Ранее благодаря опросу ВЦИОМ стало известно, что настоящую любовь хотя бы раз в жизни испытывали 86% россиян. Более половины, а именно 56%, признались, что влюблены в данный момент.

Как пояснила эксперт организации Людмила Карпова, россиянам свойственны сдержанность и избирательность в проявлении чувств: если плачут – то навзрыд и по серьезному поводу, если влюбляются – то надолго, избегая мимолетных романов.

Читайте также


общество

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика