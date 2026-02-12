Более 80% россиян хотя бы раз в жизни испытывали настоящую любовь

Фото: 123RF.com/lightfieldstudios

Настоящую любовь хотя бы раз в жизни испытывали 86% россиян. Более половины, а именно 56%, признались, что влюблены в данный момент. Об этом говорится в результатах опроса аналитического центра ВЦИОМ.

Более половины (58%) респондентов сообщили, что в их жизни была одна большая любовь. Каждый пятый (19%) переживал это чувство дважды, а 9% – три раза и более. Лишь 10% участников опроса отметили, что пока не испытывали настоящей любви.

Сейчас влюбленными себя называют 56% опрошенных, тогда как 41% заявили об обратном. Среди мужчин доля влюбленных выше (59%), чем среди женщин (53%). При этом 35% россиян склонны считать себя влюбчивыми, а 62% – скорее нет.

Большинство участников исследования (59%) признались, что любят целоваться, 27% относятся к этому без энтузиазма, еще 14% затруднились с ответом.

Как отметила эксперт АЦ ВЦИОМ Людмила Карпова, россиянам свойственны сдержанность и избирательность в проявлении чувств: если плачут – то навзрыд и по серьезному поводу, если влюбляются – то надолго, избегая мимолетных романов.

Любовь, продолжила Карпова, является ценным и дефицитным ресурсом для россиян. Особенно такой подход характерен для женщин, которые чаще ориентируются на качество отношений, а не на их количество, опровергая стереотип о поиске "того самого" в каждом встречном.

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 30 января 2026 года. В нем участвовали 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Максимальная погрешность не превышает 2,5%, уточнили в агентстве.

Ранее россияне рассказали, что подарят своим партнерам полезные презенты ко Дню всех влюбленных. Как показало исследование, 37% респондентов планируют преподносить то, что соответствует увлечениям партнера.

Почти каждый третий (30%) выберет совместный поход в ресторан, кино или на концерт. У 27% востребованность сохраняют конфеты и валентинки.

