Песков: РФ, США и Украина посчитали Женеву удобной для всех сторон

Фото: kremlin.ru

Женева станет местом следующего раунда переговоров России, США и Украины, потому что стороны посчитали такой выбор целесообразным и удобным для всех. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Так синхронизировались графики всех трех сторон", – пояснил он.

По его словам, речь идет только о трехстороннем формате переговоров. Представителей Евросоюза или международных организаций там не будет.

Третий раунд переговоров по Украине пройдет в Женеве 17–18 февраля. В этот раз Москву будет представлять помощник президента Владимир Мединский.

До этого делегации России, Украины и США собирались в Абу-Даби 23 и 24 января. Второй раунд переговоров прошел там же с 4 по 5 февраля.

В рамках третьего раунда планируется вновь поднять территориальный вопрос. Украинский президент Владимир Зеленский выразил недовольство предложением США по установлению свободной экономической зоны, но заверил, что Киев готов к обсуждению этой темы.