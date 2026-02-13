Atlantic: США выйдут из переговоров по Украине в ближайшие недели

Фото: depositphotos/erik3804

Администрация США может выйти из переговорного процесса по урегулированию украинского конфликта в ближайшие недели. Об этом говорится в статье издания The Atlantic.

По мнению журналистов, такое потенциальное решение Вашингтона будет связано с промежуточными выборами в палату представителей и сенат США, которые состоятся в ноябре этого года.

В частности, предполагается, что президент США Дональд Трамп в ближайшие недели начнет уделять все больше внимания предвыборной кампании, из-за чего вопрос Украины отойдет на второй план.

Как указывал президент Украины Владимир Зеленский, новый раунд переговоров по урегулированию конфликта может пройти уже на следующей неделе – 17 или 18 февраля. На встрече будет обсуждаться территориальный вопрос.

По данным СМИ, в Киеве изучают возможность отправки делегации в Москву для проведения переговоров. Подобное решение может ускорить дипломатический процесс. В качестве гаранта безопасности для этой миссии могут выступить спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.