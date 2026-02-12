Форма поиска по сайту

12 февраля, 14:05

Политика

Песков заявил, что в словах Зеленского о переговорах в Москве нет ничего нового

Фото: kremlin.ru

Заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Россия является "агрессором", не стало сюрпризом, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует "Газета.ру".

Таким образом он прокомментировал отказ главы киевского режима приехать в Москву на встречу с Владимиром Путиным.

"Это не новое заявление Зеленского, он несколько раз заявлял (об этом. – Прим. ред.), поэтому здесь нет новации", – сказал Песков.

О действующем приглашении Зеленского в Москву ранее напомнил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, Путин неоднократно подчеркивал готовность российской стороны принять своего украинского коллегу.

Причем в таком случае, по его словам, Москва гарантирует главе киевского режима 100-процентную безопасность и необходимые условия для работы.

Тем не менее Зеленский отказался от предложения, заявив, что его встреча с Путиным в российской столице, "безусловно, невозможна".

Сюжет: Переговоры по Украине
властьполитика

