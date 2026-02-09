В Госдуме заявили, что Зеленский хочет встретиться с Путиным, чтобы обмануть украинцев

Фото: AP Photo/Sergei Grits

Президент Украины Владимир Зеленский говорит о встрече с Владимиром Путиным, чтобы ввести в заблуждение украинцев. Таким мнением в интервью ТАСС поделился первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

По его словам, такая встреча не имеет смысла, если она преследует лишь такую цель.

Парламентарий добавил, что Россия, в свою очередь, уже продемонстрировала готовность к диалогу, в том числе на "американском треке". Он подчеркнул, что Москва неоднократно заявляла о своей открытости к контактам.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Зеленский может приехать в Москву для личной встречи с Путиным. Российский президент подчеркивал готовность российской стороны принять своего украинского коллегу.

Однако вскоре Зеленский отказался от поездки в Москву. Тогда официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что украинский лидер пытается сорвать любые переговоры о мире с помощью терактов и ударов по мирным жителям.