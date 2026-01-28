Ушаков: если Зеленский готов к встрече с Путиным, его ждут в Москве

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Украинский президент Владимир Зеленский может посетить Москву, если хочет встретиться с Владимиром Путиным. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

Как напомнил представитель Кремля, Путин неоднократно заявлял, в том числе во время общения с прессой, о готовности принять своего украинского коллегу.

"Пожалуйста, приглашаем его в Москву", – сказал Ушаков.

В таком случае Россия гарантирует Зеленскому 100-процентную безопасность и необходимые условия для работы, подчеркнул он.

Вместе с тем помощник президента напомнил о том, что вопрос о встрече двух лидеров также несколько раз поднимался во время телефонных разговоров Путина и главы Белого дома Дональда Трампа. Более того, именно американский лидер предлагал рассмотреть такую возможность.

В контексте данного вопроса представитель Кремля вновь сделал акцент на том, что Москва не отвергает идею контактов между Путиным и Зеленским, подчеркнув, что такие мероприятия требуют тщательной подготовки.

"Наш подход, как представляется, вполне логичен. <...> И суть подхода сводится к тому, что мы никогда не отказывались и не отказываемся от такого рода контактов. Главное, чтобы эти контакты <...> были ориентированы на достижение конкретных позитивных результатов", – резюмировал Ушаков.

Однако, по мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, Зеленский всеми силами пытается сорвать любые переговоры о мире, использует теракты и удары по мирным жителям.

Причем, по ее словам, речь даже не идет о статусе переговоров или их завершении. Уже сама идея движения в этом направлении вызывает такую реакцию.