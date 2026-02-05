Переговоры по Украине в Абу-Даби продолжились в трехстороннем формате

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Переговоры по Украине в Абу-Даби продолжаются в трехстороннем формате. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

В частности, стороны инициировали новую встречу, уточнил собеседник агентства. На повестке значатся экономические вопросы, механизм прекращения огня и территориальные аспекты.

Переговоры с участием российской, американской и украинской делегаций стартовали в столице ОАЭ в среду, 4 февраля. Первая часть прошла с акцентом на конкретные шаги и практические решения.

Как отмечал госсекретарь США Марко Рубио, встреча поспособствовала значительному сокращению количества спорных моментов в решении украинского кризиса. Однако самыми сложными темами, по его мнению, остаются обсуждение территорий и гарантий безопасности для Киева.

Российскую сторону представляет начальник Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, а украинскую – секретарь Совета нацбезопасности и обороны страны Рустем Умеров.

США, в свою очередь, отправили спецпредставителя американского президента Стивена Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. По данным СМИ, оба выразили готовность остаться и на второй день переговоров.

