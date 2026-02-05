Богомолов наберет актерский курс в Школе-студии МХАТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Заслуженный деятель искусств РФ Константин Богомолов, который был назначен на пост исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ, организует набор в собственную творческую мастерскую в 2026 году. Об этом сообщается на сайте учреждения.

"В 2026 году Школа-студия МХАТ проводит набор в две творческие актерские мастерские: Богомолова Константина Юрьевича и Земцова Сергея Ивановича", – указывается в сообщении.

Первые очные туры отбора пройдут в апреле, а вторые и третьи – в июне. Прошедших прослушивания абитуриентов допустят к вступительным испытаниям.

Богомолов был назначен исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ 23 января. Такое решение было принято после смерти предыдущего ректора, заслуженного артиста России Игоря Золотовицкого, который ушел из жизни 14 января в возрасте 64 лет.

Богомолов указывал, что на этой должности намерен развивать традиции русского психологического театра. Он также отмечал, что будет вместе с командой воспитывать глубоких, умных, всесторонне развитых профессионалов.

