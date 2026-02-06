Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Акция "Московская музейная неделя" пройдет с 9 по 15 февраля, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Каждую третью неделю месяца у участников данной акции есть день, когда ее площадки можно посетить бесплатно. Например, в музее-панораме "Бородинская битва" гостей ждут в понедельник, 9 февраля. Главный экспонат – масштабная панорама, созданная баталистом Францем Рубо к 100-летию сражения при Бородине. Жителям Москвы ее представили 11 сентября 1912 года.

Можно также посетить экспозицию "Не более Александра...", чтобы узнать о последних месяцах жизни и смерти императора Александра I, а также "Армию двунадесяти языков" – она посвящена европейским походам Наполеона Бонапарта.

Во вторник, 10 февраля, можно посетить Московский музей современного искусства – в нем проходит персональная выставка художника Дмитрия Лиона "Идущие". Кроме того, в состав экспозиции вошли произведения из коллекции Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Музея AZ, музея современного искусства ART4 и частных собраний.

В здании на Гоголевском бульваре можно увидеть выставку Ростана Тавасиева, она работает до 15 февраля. В залах представлены работы за более чем 20-летний период творчества, а некоторые произведения были созданы специально для выставки.

В среду, 11 февраля, для бесплатного посещения будут доступны все филиалы Государственного музея имени А. С. Пушкина. В здании на Пречистенке, например, можно осмотреть экспозицию "Пушкин и его эпоха", а также интерактивные залы для детей "Сказки А. С. Пушкина".

В тот же день всех желающих приглашают в Дом-музей И. С. Тургенева. Основная композиция рассказывает о жизни и творчестве писателя, а также о дворянстве того времени.

Посетить Дом-музей Марины Цветаевой можно в четверг, 12 февраля. В экспозиции представлены мемориальные предметы, принадлежавшие поэтессе и ее близким.

Кроме того, всех желающих приглашают бесплатно посетить площадки "Биокластера" на ВДНХ – состоятся мероприятия, посвященные дню рождения Чарльза Дарвина. В павильоне № 28 "Пчеловодство" пройдет специальная интерактивная экскурсия "Насекомые и эволюция", а с 14:00 в энтомологической лаборатории состоится занятие "Такие разные насекомые".

Лекции "Дарвиновы вьюрки и современная теория эволюции" пройдут в павильоне № 31 "Геология" в 14:00 и 17:00. Кроме того, в 14:00 начнется занятие "Такие разные насекомые".

В тот же день посетителей Государственного биологического музея имени К. А. Тимирязева ждет программа "Загадки эволюции" и экскурсия по оранжерее.

Отправиться в музей-заповедник "Коломенское" можно в пятницу, 13 февраля. Выставка "Романова. Из Петергофа в Москву", посвященная частной жизни и увлечениям представителей дома Романовых, проходит в Сытном дворе. Узнать историю отечественного кораблестроения приглашают в обновленную экспозицию в домике Петра I.

Более 20 галерей объединения "Выставочные залы Москвы" будут открыты для бесплатного посещения в воскресенье, 15 февраля. В их числе:



выставка "Просто детство" в галерее на Солянке;

проект "Человек за картиной" с картинами Марка Шагала в галерее "А3";

выставка "Модно-подводная одиссея команды Садко" произведениями художников Юры Мекса, Юлии Че, Андра Карта в галерее "Здесь на Таганке".

Для визита в музеи необходимо оформить электронный билет в сервисе "Мосбилет" с использованием Mos ID.

Ранее заместитель мэра Наталья Сергунина рассказала, что за 2025 год выставки и музеи Москвы, подведомственные департаменту культуры города, посетили более 22 миллионов человек.

Одними из наиболее популярных культурных точек стали Московский зоопарк, музей-заповедник "Царицыно", музей-заповедник "Останкино и Кусково", Музей Москвы, Московский государственный объединенный музей-заповедник "Коломенское – Измайлово" и Государственный Дарвиновский музей.

