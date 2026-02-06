Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 февраля, 20:00

Происшествия

Уголовное дело о халатности возбуждено после убийства мальчика в Петербурге

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 293 УК РФ ("Халатность") после убийства мальчика в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Уточняется, что фигурантами стали должностные лица одной из школ, а также учреждения социального обслуживания Красносельского района города.

Ребенок пропал 30 января. Позже выяснилось, что его посадил в автомобиль неизвестный мужчина. По версии правоохранителей, тот предложил ребенку 5 тысяч рублей за интимную связь. После отказа мальчика и его слов о намерении рассказать об этом мужчина убил ребенка.

Подозреваемый был задержан 2 февраля. Сперва он отказывался давать показания, но позже признался в убийстве. Тело ребенка было найдено вмерзшим в лед у водопада в Ленинградской области 3 февраля. Суд отправил обвиняемого под стражу на 1 месяц и 30 суток.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

Существуют ли "критические дни" у мужчин?

Синдром мужской раздражительности возникает из-за недостаточной выработки тестостерона

Эта проблема сказывается на психологическом состоянии, делая мужчину эмоционально более уязвимым

Читать
закрыть

Как устроить себе отдых на Мальдивах по привлекательной цене?

Авиакомпании предлагают доступные перелеты в невысокий сезон и межсезонье

Можно жить не в люксовом отеле, а в туристическом жилье типа гестхауса

Читать
закрыть

Почему частая смена работы становится трендом?

Многие быстро теряют интерес к должности, называют атмосферу "токсичной"

Нередко соискатели выбирают вакансии спонтанно

Читать
закрыть

Какие уловки подготовили мошенники к 14 февраля?

Одной из самых привычных схем для злоумышленников является "доставка"

Еще одна не менее популярная схема – обман с помощью фишинговых сайтов

Читать
закрыть

Возобновится ли диалог между Россией и Европой в ближайшей перспективе?

Эксперты уверены: РФ есть и будет важным международным фактором, ее невозможно игнорировать

Сейчас речь может идти только о начале длительного процесса восстановления отношений

Читать
закрыть

Когда наступит сезон весенней аллергии в 2026 году?

Начало знаменуется зацветанием кустарников, а процесс запускается в конце февраля и марте

Четкий график цветения позволяет заранее подготовиться к грядущему сезону

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика