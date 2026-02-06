Уголовное дело о халатности возбуждено после убийства мальчика в Петербурге

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 293 УК РФ ("Халатность") после убийства мальчика в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Уточняется, что фигурантами стали должностные лица одной из школ, а также учреждения социального обслуживания Красносельского района города.

Ребенок пропал 30 января. Позже выяснилось, что его посадил в автомобиль неизвестный мужчина. По версии правоохранителей, тот предложил ребенку 5 тысяч рублей за интимную связь. После отказа мальчика и его слов о намерении рассказать об этом мужчина убил ребенка.

Подозреваемый был задержан 2 февраля. Сперва он отказывался давать показания, но позже признался в убийстве. Тело ребенка было найдено вмерзшим в лед у водопада в Ленинградской области 3 февраля. Суд отправил обвиняемого под стражу на 1 месяц и 30 суток.

