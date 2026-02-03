ТАСС: тело пропавшего мальчика нашли вмерзшим в лед у водопада в Ленобласти

Фото: телеграм-канал "112"

Тело девятилетнего мальчика, пропавшего в Санкт-Петербурге, обнаружили у Нижнего Шингерского водопада в Ломоносовском районе Ленинградской области. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

По данным источника, тело ребенка находилось вмерзшим в лед рядом с границей Ропшинского поселения. Место обнаружения расположено более чем в 10 километрах от частного дома подозреваемого – 38-летнего жителя деревни Яльгелево.

Как уточнил источник RT , ребенок был убит еще до того, как его тело сбросили в воду. По предварительным данным, мужчина несколько раз ударил мальчика по голове. Побои могли стали причиной смерти. Окончательные выводы сделает медэкспертиза.

Кроме того, согласно информации СМИ, подозреваемый увез ребенка с парковки супермаркета на белом внедорожнике Toyota. На этом же автомобиле он избавился от тела, после чего вернулся домой, сменил машину и пытался скрыться уже на другом автомобиле темного цвета. Он позже и фигурировал на кадрах обыска.

Следователи также сомневаются в заявлениях обвиняемого о намерении добровольно сдаться. Отмечается, что поиски ребенка продолжались четыре дня, и у подозреваемого было достаточно времени и возможностей для этого.

По одной из основных версий следствия, преступление могло быть совершено из опасения, что мальчик расскажет о нездоровом интересе мужчины к детям.

Мальчик пропал 30 января. Ребенок ушел из дома. Выяснилось, что он позднее сел в автомобиль, за рулем которого, по данным СМИ, находился мужчина, являющийся уроженцем Луганской Народной Республики (ЛНР).

Вскоре подозреваемый в похищении ребенка был задержан. На первых допросах он отказался давать какие-либо показания. Однако в дальнейшем мужчина признался в убийстве ребенка.

В местах пребывания подозреваемого прошли обыски. По данным СМИ, на его электронных устройствах была обнаружена порнография с участием несовершеннолетних.