Московские ветеринары достали из пасти кота 10-сантиметровую швейную иглу

Фото: ГБУ "Мосветобъединение"

Швейную иглу длиной более 10 сантиметров достали из пасти кота специалисты Донской ветклиники в Москве. Об этом Москве 24 рассказали в столичной госветслужбе.

Как уточнили в ведомстве, 9-летний Барсик экстренно оказался на приеме после того, как владельцы заметили, что питомец беспокойно ведет себя и у него не закрывается пасть.

При осмотре хирург Алексей Демин обнаружил в пасти кота внушительных размеров иглу, которая встала враспор между челюстями.

"Так как Барсик испытывал сильную боль, извлечение предмета провели под наркозом, при этом опытному хирургу потребовалось несколько секунд, чтобы достать иглу длиной более 10 сантиметров с ниткой", – отметили в ведомстве.

По мнению врачей, скорее всего, Барсик играл с ниткой, а такие предметы, как и ленты или мишура, кошки не могут выплюнуть.



столичная госветслужба Анатомическая особенность языка кошек – щетинки, направленные внутрь. Если линейный предмет (нитка, веревка и так далее) цепляется за них, он невольно проглатывается. Вслед за ниткой была проглочена и игла, которая из-за огромных размеров не прошла внутрь, поранила питомцу пасть, а потом застряла в ней.

В ведомстве напомнили, что иглы с ниткой – одни из самых опасных инородных тел. Они могут не только серьезно травмировать ЖКТ, но и переместиться в область других органов. Нитки, в свою очередь, могут обернуться вокруг языка, образовать пробку в виде клубка, травмировать внутренние органы и даже привести к их разрыву, подчеркнули эксперты.

"Если есть подозрение, что питомец проглотил подобное инородное тело, нельзя давать ему слабительное, трясти, переворачивать, мять живот. Категорически запрещается вытягивать нитки, веревки, мишуру самостоятельно. Нужно ограничить подвижность животного и немедленно доставить его в ветклинику", – указал врач.

Ранее московские специалисты из ветклиники "Вешняки" спасли кошку, которая проглотила игрушечного скорпиона.