Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 января, 16:37

Город

Московские ветеринары спасли кошку, проглотившую игрушечного скорпиона

Фото: телеграм-канал "Моя Ветклиника"

Московские специалисты из ветклиники "Вешняки" спасли кошку, которая проглотила игрушечного скорпиона. Об этом сообщается в телеграм-канале Мосветобъединения.

"Кошка Белла играла с игрушкой-скорпионом, но вскоре хозяева заметили, что скорпион исчез. Через день куски игрушки стали выходить естественным путем, однако пазл не складывался, одного из фрагментов все-таки не хватало", – говорится в сообщении.

Спустя несколько дней питомцу стало плохо, и хозяева привезли кошку в клинику. Первичный прием и осмотр провели гастроэнтеролог Любовь Стрижова и фельдшер Светлана Соловьева, а УЗИ брюшной полости – Арина Мирошник. В результате исследования подтвердили подозрение на инородное тело.

После этого хирург Антон Костин и анестезиолог Татьяна Заиграйкина провели операцию и извлекли из брюшной полости кошки кусок пластмассовой игрушки. В настоящее время Белла находится дома и восстанавливается.

Ранее специалисты Советской государственной ветклиники спасли котенка с большим количеством серьезных проблем со здоровьем. Клиенты клиники случайно заметили на газоне у учреждения "крошечный комочек". Им оказался котенок, который не мог даже ходить.

При диагностике выяснилось, что у малыша была травма костей таза и большие трудности с пищеварением. Ему провели сложную операцию, вживив специальную сетку, которая стала для котенка новой брюшной стенкой.

В зеленоградской ветклинике была впервые оказана помощь рыбе

Читайте также


животныегород

Главное

Как введение фиксированного депозита отразится на рынке аренды?

Мера сможет защитить арендаторов, не задевая интересы владельцев недвижимости

Однако эксперты уверены: инициатива выглядит необоснованной

Читать
закрыть

Как распознать недобросовестного туроператора?

Доверять поездку следует профессиональным компаниям с федеральным статусом

Важно проверять турагентов, которые должны иметь собственный реестровый номер

Читать
закрыть

Чем опасна магнитная буря класса G4?

Люди со слабым здоровьем могут почувствовать недомогание

Реальную опасность магнитных бурь могут почувствовать на себе космонавты

Читать
закрыть

Как может поменяться турецкая система "все включено"?

Специалисты предлагают перейти на модель с выбором только нужных опций

Однако эксперты уверены: система "все включено" не подвергнется кардинальному пересмотру

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам повышений заработных плат в 2026 году?

Прогнозы по зарплате свидетельствуют о значительном замедлении темпов ее роста

В 2026 году увеличение может сократиться примерно на треть по сравнению с 2025-м

Читать
закрыть

Будут ли молодым семьям в России выдавать жилье по соцнайму?

Строительство и передача жилья по социальному найму поддержит рождаемость в России

Бесплатные квартиры в настоящее время выдаются, но среди определенных категорий населения

Читать
закрыть

Нужно ли продлевать работу детских садов в РФ?

Нынешнее расписание детских садов неудобно для работающих мам и пап

Психологи уверены: продление работы сада не станет негативным фактором для психики ребенка

Читать
закрыть

Когда в Москве закончатся морозы?

Пик похолодания наступит 23–24 января

К самым последним дням января температура начнет повышаться

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика