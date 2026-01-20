20 января, 16:37Город
Московские ветеринары спасли кошку, проглотившую игрушечного скорпиона
Фото: телеграм-канал "Моя Ветклиника"
Московские специалисты из ветклиники "Вешняки" спасли кошку, которая проглотила игрушечного скорпиона. Об этом сообщается в телеграм-канале Мосветобъединения.
"Кошка Белла играла с игрушкой-скорпионом, но вскоре хозяева заметили, что скорпион исчез. Через день куски игрушки стали выходить естественным путем, однако пазл не складывался, одного из фрагментов все-таки не хватало", – говорится в сообщении.
Спустя несколько дней питомцу стало плохо, и хозяева привезли кошку в клинику. Первичный прием и осмотр провели гастроэнтеролог Любовь Стрижова и фельдшер Светлана Соловьева, а УЗИ брюшной полости – Арина Мирошник. В результате исследования подтвердили подозрение на инородное тело.
После этого хирург Антон Костин и анестезиолог Татьяна Заиграйкина провели операцию и извлекли из брюшной полости кошки кусок пластмассовой игрушки. В настоящее время Белла находится дома и восстанавливается.
Ранее специалисты Советской государственной ветклиники спасли котенка с большим количеством серьезных проблем со здоровьем. Клиенты клиники случайно заметили на газоне у учреждения "крошечный комочек". Им оказался котенок, который не мог даже ходить.
При диагностике выяснилось, что у малыша была травма костей таза и большие трудности с пищеварением. Ему провели сложную операцию, вживив специальную сетку, которая стала для котенка новой брюшной стенкой.
