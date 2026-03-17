Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 марта, 05:25

Политика

Трамп заявил, что США нет необходимости работать с ЕС по Украине

Фото: whitehouse.gov

Американским властям нет никакой необходимости работать с европейскими странами по конфликту на Украине, поскольку он происходит за тысячи миль от территории США. Об этом сообщил журналистам президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

По его словам, на взаимодействие с Европой по Украине пошел предыдущий лидер США Джо Байден, и в результате его "обобрали до нитки".

Тем не менее Вашингтон продолжает сотрудничать с Европой и Киевом, а также защищать их, подчеркнул Трамп. На фоне этого он вновь подверг критике партнеров по НАТО за нежелание подключаться к коалиции по Ормузскому проливу.

Ранее Трамп заявлял, что страны Альянса ждет "очень плохое будущее", если они не помогут Вашингтону в разблокировке Ормузского пролива. Вместе с тем американский лидер признался, что не верит в готовность союзников по НАТО вступиться за США.

По информации СМИ, американская администрация планирует объявить формирование коалиции для сопровождения судов через пролив. Ее согласились создать несколько стран, однако не уточнялось, о каких государствах идет речь.

политиказа рубежом

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика