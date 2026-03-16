TAC: Украина оказалась в проигрыше от конфликта на Ближнем Востоке

Операция США и Израиля против Ирана обернулась катастрофой для Украины, которая серьезно пострадала от образовавшегося конфликта. Об этом говорится в статье The American Conservative.

Авторы отметили, что в результате боевых действий на Ближнем Востоке Россия получит доходы от продажи нефти, а Украина, в свою очередь, будет испытывать дефицит оборонительных вооружений.

При этом пауза в переговорах по урегулированию на Украине приведет только к дальнейшим потерям Киева, снизит обороноспособность ВСУ, а также ослабит возможные рычаги влияния за столом переговоров.

Ранее СМИ сообщали, что отказ президента США Дональда Трампа от помощи Киева в военной операции с Ираном и выраженное недовольство украинским лидером Владимиром Зеленским в вопросе урегулирования конфликта с Россией рушит все надежды Украины.

По информации журналистов, Трамп два раза отверг попытки Зеленского "стать полезным для американцев в этой войне", передав опыт по борьбе с дронами. Причем в последний раз он сделал это в "крайне раздраженной форме".

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов Соединенных Штатов и Израиля по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские военные базы в регионе.