Американский лидер Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC пообещал вернуть связанные с нефтью санкции против РФ после нормализации цен на энергоресурсы, которые резко выросли на фоне атаки США и Израиля на Иран.

Трамп объяснил, что решил частично снять санкции, чтобы сделать доступной нефть для всего мира. Он также указал, что США не нужна помощь со стороны кого-либо, в том числе со стороны Украины, для защиты от иранских БПЛА в ходе конфликта на Ближнем Востоке.

Глава Белого дома также удивился нежеланием украинского лидера Владимира Зеленского идти на сделку по урегулированию конфликта на Украине.

"Передайте Зеленскому, чтобы он шел на сделку, потому что Владимир Путин готов к сделке. С Зеленским договориться гораздо сложнее", – отметил президент США.

США сняли санкции с операций по продаже нефти и нефтепродуктов из России, загруженных на суда до 12 марта. Действие новой лицензии продлится до 11 апреля и не будет распространяться на транзакции, связанные с Ираном.

Глава американского Минфина Скотт Бессент пояснил, что эта мера будет применяться только к нефти, которая уже в пути, и "не принесет значительной финансовой выгоды правительству РФ". Помимо этого, власти США высвободят из своего стратегического резерва 172 миллиона баррелей нефти. Их доставка займет примерно 120 дней.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что желающих приобрести российскую нефть после ослабления санкций много. Он обратил внимание, что после частичного поступления горючего из РФ на мировые рынки, наступила большая стабильность в сфере энергетики.

Ситуация на энергетическом рынке осложнилась на фоне американо-израильских ударов по Ирану. В ответ Тегеран атаковал Тель-Авив и военные базы Вашингтона в странах Персидского залива.

Позже появилась информация о закрытии Ормузского пролива для движения судов. Исламская Республика предупредила, что будет уничтожать любые корабли, которые нарушат запрет, в том числе нефтяные танкеры.

