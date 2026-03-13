13 марта, 05:47
Дмитриев заявил, что США признали зависимость мирового рынка от российской нефти
Американские власти фактически признали, что без российской нефти глобальный энергетический рынок не сможет оставаться стабильным. Так глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев прокомментировал отмену Вашингтоном ограничений на продажу нефти РФ.
Минувшей ночью США разрешили продажу нефти и нефтепродуктов из РФ, которые были загружены на суда до 12 марта. Действие лицензии Минфина США продлится до 11 апреля и не будет распространяться на связанные с Ираном транзакции.
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что эта мера будет применяться только к нефти, которая уже находится в пути, и "не принесет значительной финансовой выгоды российскому правительству".
По словам Дмитриева, снятие американских ограничений затронет около 100 миллионов баррелей российской нефти, находящихся в транзите.
"На фоне нарастающего энергетического кризиса дальнейшее смягчение ограничений на российские энергоносители выглядит все более неизбежным, несмотря на сопротивление части брюссельской бюрократии", – добавил глава РФПИ.
Ранее стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent вновь превысила 100 долларов за баррель. При этом апрельский фьючерс на нефть марки WTI подорожал на 8,26% – до 94,51 доллара за баррель.
Власти США высвободят из своего стратегического резерва 172 миллиона баррелей нефти. Доставка энергоносителя займет около 120 дней и начнется со следующей недели.
В свою очередь, власти Бангладеша обратились к США с просьбой разрешить закупку нефти у России. Бангладеш сильно зависит от импорта топлива, прежде всего из стран Ближнего Востока. На фоне энергетического кризиса власти были вынуждены вводить ограничения на топливо для автомобилей, приостанавливалась работа университетов.
Дмитриев сообщил, что многие страны начинают понимать ключевую роль нефти и газа из России