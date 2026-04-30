00:23

В России начался сокращенный рабочий день

Фото: depositphotos/IgorVetushko

Россиян, работающих по пятидневному графику, в четверг, 30 апреля, ждет сокращенный рабочий день. Об этом в интервью РИА Новости рассказал младший научный сотрудник Центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Иван Кравченко.

По его словам, это требование трудового законодательства: если за рабочим днем следует официальный нерабочий праздник, в данном случае 1 Мая, то продолжительность труда накануне уменьшается на один час.

Эксперт отметил, что такая мера действует в большинстве компаний с пятидневкой. При этом в организациях с непрерывным производственным циклом порядок работы может отличаться и регулироваться внутренними документами предприятия.

Ранее заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб предложил объединить майские праздники за счет январских выходных. По его мнению, весенний период гораздо больше подходит для сезонной активности и планирования семейного отпуска.

Читайте также


общество

Главное

Как сохранить самооценку из-за негативных комментариев?

Важно грамотно подходить к негативным комментариям в свой адрес в соцсетях

Для объективной оценки стоит сравнивать себя в нескольких плоскостях

Читать
закрыть

Введут ли в России оплату за зарубежный трафик?

Эксперты уверены: платный зарубежный трафик – единственный доступный способ ограничений

Меры приведут к дополнительным затратам для операторов и пользователей

Читать
закрыть

Нужно ли продлевать в России майские праздники за счет январских?

Весна гораздо лучше подходит для активного отдыха на природе

Однако эксперты уверены: большинство россиян привлекают именно новогодние каникулы

Читать
закрыть

Зачем нужен единый реестр учета домашних животных в РФ?

Мера поможет с поиском потерявшихся питомцев

Реестр будет направлен на легализацию деятельности заводчиков

Читать
закрыть

Что будет с туризмом в Туапсе после атаки на НПЗ?

Курортные поселки в окрестностях Туапсе пока не пострадали

Однако на фоне произошедшего количество бронирований туров сократилось на 15%

Читать
закрыть

Какие социальные навыки помогут развить танцы?

Танцы помогают побороть замкнутость

Все групповые форматы таких занятий дадут чувство единения с окружающими

Читать
закрыть

Почему россияне страдают от бессонницы на фоне блокировок?

Ограничения не позволяют следить за новостями днем, поэтому люди это делают перед сном

Это приводит к ударной дозе информации и всплеску кортизола

Читать
закрыть

Что обязательно нужно сделать на даче в майские праздники?

Важно разрыхлить землю на всех грядках

Семена можно и нужно сеять в начале мая

Читать
закрыть

