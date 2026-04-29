Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 апреля, 20:25

Происшествия

В Туапсе отменили все мероприятия на майские праздники в целях безопасности

Фото: ТАСС/Игорь Онучин

В Туапсе отменили все праздничные активности на майские праздники для обеспечения безопасности граждан. Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Бойко в своем телеграм-канале.

Данное решение, по его словам, было принято в рамках заседания постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка, антитеррористической комиссии и оперативного штаба региона.

"Обсуждали, в частности, вопросы безопасности в период праздников. Особенно в День Победы. Учитывая события последних дней и сложившуюся обстановку, в муниципалитете принято решение отменить все мероприятия", – написал он.

При этом Бойко уточнил, что запрет не распространится на возложение цветов к мемориалам, а также мини-концерты для ветеранов.

Краснодарский край подвергся атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на 28 апреля. Удар удалось отразить, но упавшие на территорию НПЗ в Туапсе фрагменты дронов спровоцировали пожар. Впоследствии огонь перекинулся на двухэтажный жилой дом, а также поспособствовал выбросу нефтепродуктов из резервуара.

Локализовать основной очаг удалось утром 29-го числа, а полностью ликвидировать открытое горение – к вечеру того же дня. Пламя было потушено благодаря пенной атаке, а также оперативному увеличению численности спасателей и грамотному распределению сил по рабочим зонам.

Тем не менее сейчас на территории Туапсинского муниципального округа продолжает действовать режим ЧС регионального уровня.

В Туапсе эвакуировали жителей домов, расположенных рядом с горящим НПЗ

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Как сохранить самооценку из-за негативных комментариев?

Важно грамотно подходить к негативным комментариям в свой адрес в соцсетях

Для объективной оценки стоит сравнивать себя в нескольких плоскостях

Читать
закрыть

Введут ли в России оплату за зарубежный трафик?

Эксперты уверены: платный зарубежный трафик – единственный доступный способ ограничений

Меры приведут к дополнительным затратам для операторов и пользователей

Читать
закрыть

Нужно ли продлевать в России майские праздники за счет январских?

Весна гораздо лучше подходит для активного отдыха на природе

Однако эксперты уверены: большинство россиян привлекают именно новогодние каникулы

Читать
закрыть

Зачем нужен единый реестр учета домашних животных в РФ?

Мера поможет с поиском потерявшихся питомцев

Реестр будет направлен на легализацию деятельности заводчиков

Читать
закрыть

Что будет с туризмом в Туапсе после атаки на НПЗ?

Курортные поселки в окрестностях Туапсе пока не пострадали

Однако на фоне произошедшего количество бронирований туров сократилось на 15%

Читать
закрыть

Какие социальные навыки помогут развить танцы?

Танцы помогают побороть замкнутость

Все групповые форматы таких занятий дадут чувство единения с окружающими

Читать
закрыть

Почему россияне страдают от бессонницы на фоне блокировок?

Ограничения не позволяют следить за новостями днем, поэтому люди это делают перед сном

Это приводит к ударной дозе информации и всплеску кортизола

Читать
закрыть

Что обязательно нужно сделать на даче в майские праздники?

Важно разрыхлить землю на всех грядках

Семена можно и нужно сеять в начале мая

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика