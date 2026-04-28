Центр Москвы перекроют 29 апреля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
28 апреля, 18:45

Общество
Главная / Истории /

Эксперт Елена Гроза: правило "окна новостей" избавит от бессонницы из-за скроллинга

"Вдруг я что-то пропустил": почему россияне страдают от бессонницы на фоне блокировок

Причиной бессонницы 80% россиян стало избыточное чтение новостей перед сном, сообщили СМИ. Из-за проблем с интернетом в течение дня основной пик активности в Сети приходится на вечер, уверены аналитики. О том, как справиться с тягой к ночному интернет-серфингу, – в материале Москвы 24.

"Догоняющий режим"

Фото: 123RF.com/stockme

Число россиян, сталкивающихся с бессонницей, выросло до 80%, сообщил телеграм-канал Mash. Причиной жалоб сомнологи назвали трудности в работе мессенджеров, периодическое отключение интернета и мобильной связи. Все это не позволяет следить за новостной лентой днем, соответственно, люди чаще начали листать новости вечером дома, где есть более стабильная Сеть. Как следствие – ударная доза информации и съехавший режим, нарушенный метаболизм, а также всплеск кортизола.

Нейропсихолог Елена Гроза в беседе с Москвой 24 подтвердила, что отсутствие доступа к привычным источникам информации в течение дня может спровоцировать тягу к избыточному скроллингу ленты вечером, отметила эксперт.

В этом случае срабатывает механизм компенсации. Вечером включается "догоняющий режим": мозг добирает новизну и контроль: "Вдруг я что-то пропустил". Это похоже на отложенное подкрепление: днем нельзя – вечером хочется сильнее.
Елена Гроза
нейропсихолог

Эксперт подчеркнула, что тревожные новости активируют в мозге систему угрозы, из-за чего повышается физиологическое возбуждение. В голове снова и снова появляются негативные мысли, а в таком состоянии сложно уснуть.

Распознать стресс из-за постоянного пролистывания ленты можно по нескольким признакам: появляется физическое напряжение в теле, раздражительность и резкая эмоциональная реакция даже на мелочи. В свою очередь, после пробуждения чувствуется истощение, а в течение дня падает концентрация и мотивация, рассказала нейропсихолог.

Хронический недосып ухудшает эмоциональную регуляцию: усиливается реактивность миндалины и слабее работает префронтальная кора головного мозга, которая помогла бы успокоиться. Поэтому тревожность и раздражительность растут, а стресс переносится тяжелее. Плюс страдают внимание, память, устойчивость к нагрузке, а это прямой путь к выгоранию и тревожно-депрессивным состояниям.
Елена Гроза
нейропсихолог

Расслабиться перед сном поможет правило "окна новостей". Нужно разрешить себе отслеживать обновления в определенный временной отрезок, но обязательно за 3 часа до сна. За 60 минут до ночного отдыха лучше вовсе не брать в руки телефон, добавила нейропсихолог.

Также стоит попробовать прогрессивную мышечную релаксацию – технику, которая поможет уменьшить уровень тревоги и стресса через расслабление мышц тела. Нужно последовательно напрягать и расслаблять разные группы мышц. Метод снизит возбуждение вечером и улучшит параметры сна, отметила специалист.

"Если бессонница держится более 3 недель или появились панические симптомы, то лучше обратиться к психотерапевту. Потому что в этом случае уже важно не только успокоиться, но и восстановить режим и механизмы регуляции", – посоветовала эксперт.

Чувство неопределенности

Фото: 123RF.com/mrcooking

В свою очередь, врач-сомнолог Наталья Белозерова рассказала Москве 24, что нарушения сна на фоне интернет-блокировок могут сопровождаться ночными пробуждениями, чтобы проверить телефон на предмет работы Сети или новых сообщений. Также возможны пробуждения за 1 или 2 часа до будильника из-за некачественного отдыха.

В основе нарушений сна при усиленном вечернем потреблении информации лежат физиологические механизмы перегрузки нервной системы. В результате происходит учащение пульса и дыхания, повышение артериального давления, напряжение мышц и даже некоторое повышение температуры тела.
Наталья Белозерова
врач-сомнолог

Кроме того, нарушается работа ретикулярной формации – это структура в мозге, которая фильтрует сенсорные сигналы, то есть блокирует поток информации, не позволяя мозгу "отключиться" и погрузиться в сон. Хронический стресс от новостей и блокировок держит эту систему в режиме повышенной бдительности, отметила сомнолог.

Врач подчеркнула, что длительный недосып может оказать негативное влияние практически на все органы и системы организма. Помимо очевидных последствий в виде сонливости и усталости днем, может появиться фоновая тревога, возникающая без причины.

Увеличивается риск гипертонии, нарушений ритма сердца, инфаркта и инсульта. Снижение иммунитета: человек чаще болеет вирусными инфекциями, медленнее заживают раны и царапины, повышается риск аутоиммунных заболеваний. В целом снижается болевой порог и повышается чувствительность к боли.
Наталья Белозерова
врач-сомнолог

Также страдает обмен веществ и эндокринная система: нарушается чувствительность к инсулину, может развиться сахарный диабет второго типа, ожирение, происходит снижение уровня тестостерона у мужчин и нарушается менструальный цикл у женщин, указала эксперт.

Недосып на фоне тревоги сказывается и на внешности. Из-за отсутствия качественного отдыха кожа становится серой, тусклой, появляются темные круги под глазами, выпадают волосы, ломаются ногти, предупредила эксперт.

Читайте также


обществоистории

закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика