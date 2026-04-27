Эксперт Абанкина оценила идею отменить домашние задания в российских школах

Рособрнадзор рассматривает возможность отмены домашних заданий из-за того, что школьники все чаще выполняют их с помощью нейросетей, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. О том, насколько это возможно и к чему может привести, разбиралась Москва 24.

Высокая нагрузка

Необходимость домашнего задания в российских школах могут пересмотреть: при его подготовке ученики стали чаще использовать искусственный интеллект, что вызывает вопросы о целесообразности такой работы, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Рособрнадзора Анзора Музаева.





Анзор Музаев глава Рособрнадзора С приходом в нашу жизнь искусственного интеллекта для меня было удивление – готовые домашние задания. Уже все прорешанные, можно просто списать, и все. Смысла задавать задания нет, поэтому сейчас обсуждается вопрос о целесообразности их проведения.

Специалист заявил, что нейросети, способные мгновенно выполнять любые упражнения, делают традиционную систему домашних работ неэффективной.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин уже предлагал рассмотреть идею об отмене домашнего задания из-за высокой нагрузки на учеников. Тогда он тоже подчеркнул, что из-за развития искусственного интеллекта и доступности готовых ответов в интернете выполнение самостоятельной работы порой превращается в пустую трату времени.

В свою очередь, в разговоре с Москвой 24 профессор института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина пояснила, что задача современных педагогов – сделать домашнее задание таким, чтобы его нельзя было просто "переложить" на искусственный интеллект (ИИ).

Она также уточнила, что перед системой образования стоит еще один вызов: создать условия, при которых дети будут использовать нейросеть в качестве дополнительного инструмента, а не возлагать на нее всю свою "домашку".





Ирина Абанкина профессор института образования НИУ ВШЭ Полное перекладывание задач на ИИ ведет к когнитивной лени – утрате познавательной активности при перекладывании мыслительных операций на машину.

Эксперт подчеркнула, что блокировка нейросетей или отмена домашних заданий не исправят ситуацию, ведь дети могут использовать ИИ и во время уроков. В данном случае нужно пересматривать саму логику обучения: переходить к проектным и групповым форматам в качестве самостоятельных заданий – тогда искусственный интеллект становится инструментом, а не заменой мыслительной деятельности, а самостоятельная работа ученика остается осмысленной и контролируемой, уточнила специалист.

"Это вызов, задача. Надеюсь, что здесь будет налажен центральный обмен опытом и разработками, которые помогут в условиях ИИ не утратить процесс образования, включающий и воспитание, и обучение, и, конечно, освоение современных технологий. Например, многие европейские школы функционируют полный день. Учебный процесс включает аудиторную занятость, неаудиторную и обязательную самостоятельную работу", – отметила она.

По сути, такие школы работают с утра и до 16:00, однако на территории есть и другие пространства, куда ребята могут пойти в перерывах между уроками или после выполнения всех работ.

"Например, библиотеки, компьютерные классы, аудитории для дополнительных занятий и активностей, включая творческие и спортивные секции. Дома же дети полностью отдыхают", – рассказала специалист.

Однако эксперт отметила, что в России не везде есть возможность сделать школы полного дня. Подобный подход с выполнением домашних заданий после уроков уже работает для 1–4-х классов в формате продленки, но для более старших учеников необходимы еще и пространства дополнительной деятельности прямо на территории. Такой необходимой инфраструктурой располагают не все учреждения в РФ, заключила Абанкина.

Алгоритм решения

Вместе с тем заслуженный учитель РФ, кандидат психологических наук, историк Александр Снегуров уверен, что домашнее задание – обязательный компонент учебно-воспитательного процесса. Таким мнением он поделился в разговоре с Москвой 24.

По его словам, самостоятельная работа помогает закрепить пройденный материал, обдумать и усвоить его в спокойной обстановке. Во время таких занятий ребенок должен размышлять и анализировать.

"Однако задание должно быть возрастным, неформальным, с творческим потенциалом. Его подготовка требует усилий в том числе от педагога. Если ученик, ничего не соображая, использовал ИИ, учитель быстро выявит это, спросив об алгоритме решения", – уточнил специалист.

Кроме того, Снегуров пояснил, что прогресс современных технологий невозможно отрицать, однако важно использовать их как помощника, а не полную замену любой интеллектуальной деятельности.





Александр Снегуров заслуженный учитель Российской Федерации, кандидат психологических наук, историк Например, тот же ИИ вполне можно применять при выполнении задания, но лишь в качестве справочника – выяснить факты по биографии писателя или художника, структурировать материал в таблицу, помочь с оформлением, подобрать иллюстрации. Однако ведущая роль должна принадлежать школьнику: он сам учит стих, анализирует формулы, что-то конструирует и, конечно же, делает выводы.

Он уточнил, что даже небольшой фрагмент для четкого рассказа на уроке или конкурсе требует работы памяти, воли и воображения, и это задача ученика, а не ИИ.

"Полная отмена домашних заданий лишает педагогов возможности проверять тетради, что является критически важным. Без этого невозможно отследить, например, уровень письма, понять, насколько ребенок знает и применяет правила орфографии и пунктуации, как строит предложения, расставляет акценты", – рассказал учитель.

По его мнению, неграмотные и некачественные тексты у школьников встречаются довольно часто: если отменить домашние задания, то их число возрастет, и искусственный интеллект здесь не помощник.

"Помимо письменной речи, плохо развита и устная, особенно монологическая", – заявил специалист.

Подготовка к выступлению по какому-то вопросу частично происходит дома, и здесь искусственный интеллект может предоставить некоторые сведения – это допустимо. Однако сам рассказ и ответ в аудитории человек должен вести самостоятельно, заключил Снегуров.