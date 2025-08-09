Володин предложил обсудить отмену домашнего задания для школьников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил обсудить тему отмены домашнего задания из-за сильной нагрузки на школьников. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Вы оставили порядка 10 тысяч комментариев, в которых более 50% подтвердили чрезмерную нагрузку на учеников. Мы обратились в правительство с тем, чтобы этот вопрос был рассмотрен", – указал Володин.

Как отметил председатель ГД, большинство парламентариев считают, что ученики перегружены домашним заданием из-за 8–10 часов учебы. По словам Володина, в настоящее время конкретные предложения по решению данного вопроса отсутствуют. Он указал, что с учетом технологий искусственного интеллекта (ИИ) и поиска готовых ответов домашнего задания в интернете его выполнение иногда становится пустой тратой времени.

"Дети должны развиваться, а не искать готовые ответы при помощи различных программ и ИИ", – заявил Володин.

При выработке решения он призвал концентрироваться на мнении родителей, педагогов и экспертов.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что единое расписание уроков планируется ввести в школах с 1 сентября. По его словам, это позволит выявить нагрузку на учителей и сколько уроков и для какого числа учащихся провел педагог.

Российские школы смогут адаптировать единое расписание под собственные условия. Однако должны будут быть соблюдены рамки единых федеральных требований. Главная задача введения такого расписания в школах состоит в минимизации перегрузки и равномерном распределении учебы в течение недели.

