Единое расписание уроков планируют ввести в российских школах

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С 1 сентября 2025 года во всех школах России планируется введение единого расписания уроков. Министерство просвещения РФ завершает работу над проектом, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов в интервью РИА Новости.

Основная задача единого расписания – унифицировать учебный процесс и снизить нагрузку на учеников. Также это позволит выявить нагрузку на учителей и сколько уроков и для какого числа учащихся провел педагог.

Кроме того, теперь будет устанавливаться нормирование контрольных и проверочных работ, включая всероссийские проверочные работы, которые теперь не должны превышать 10% от общего числа уроков по программе.

Ранее Минпросвещения России утвердило время на выполнение домашнего задания для школьников 1–4-х классов. Как уточнило ведомство, правила начнут действовать с 1 сентября этого года. Министерство отметило, что ученикам 1-го класса необходимо отводить на домашнее задание 1 час, 2-го и 3-го – 1,5 часа, а 4-го – 2 часа.