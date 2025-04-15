Минпросвещения утвердило допустимое время на выполнение домашнего задания

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Минпросвещения России утвердило время на выполнение домашнего задания для школьников 1–4-х классов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

Как уточнило ведомство, правила начнут действовать с 1 сентября этого года. Министерство отметило, что ученикам 1-го класса необходимо отводить на домашнее задание 1 час, 2-го и 3-го – 1,5 часа, а 4-го – 2 часа.

"С 1 сентября 2025 года вводится единое планирование по предметам, установлено нормирование контрольных и проверочных работ, включая всероссийские проверочные работы (не более 10% от общего количества уроков по программе), выполнение домашних заданий", – указал глава ведомства Сергей Кравцов.

Согласно документу, школа должна будет контролировать объем заданий на дом по всем предметам. Минпросвещения рекомендовало давать домашнее задание на следующий урок на текущем, а при наличии электронного журнала педагог будет дублировать туда все сведения. Для выполнения таких заданий, как реферат, доклад, презентация, ученикам школ будет необходимо достаточное количество времени на подготовку.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин указал на проблему чрезмерной нагрузки в школах. По его словам, программа обучения постоянно усложняется, а домашних заданий становится все больше. В связи с этим расписание у подростков загружается до восьми уроков в день, а в некоторых случаях – посещением факультативов, подготовкой к экзаменам и учебой по субботам, отметил Володин.

