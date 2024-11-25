Володин: 70–80% детей устали от чрезмерной учебной нагрузки

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание на то, что школьники в России уделяют около 8–10 часов в день учебе. Это, по его словам, негативно влияет на здоровье детей. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на публикацию в телеграм-канале спикера нижней палаты парламента.

Володин заявил, что получил огромное количество обращений от родителей, которые пожаловались на чрезмерную нагрузку детей. Он отметил, что программа обучения в школах постоянно усложняется, а домашних заданий становится все больше. В связи с этим расписание у подростков загружается до восьми уроков в день, а в некоторых случаях – посещением факультативов, подготовкой к экзаменам и учебой по субботам.

"По данным экспертов, 70–80% детей отмечают усталость от процесса обучения", – подчеркнул председатель Госдумы.

Как он утверждает, из-за этого у детей не остается времени на живое общение и на увлечения.

Ранее Володин дал поручение комитету по просвещению обсудить с учителями, профильными министерствами и родительскими сообществами высокую учебную нагрузку школьников, а также целесообразность ОГЭ. По его словам, проблема излишней нагрузки учеников "стала для всех очевидной", касается она не только старших классов, но и младших.

Депутат Яна Лантратова подтвердила наличие данной проблемы и обеспокоенность по этому поводу родителей со всей страны. Она подчеркнула, что нагрузку на детей "нужно, безусловно, регулировать".

В свою очередь, председатель комитета по просвещению Ирина Белых отметила, что на сегодняшний день в школах игнорируется норматив, согласно которому домашние задания не должны превышать 30% от классной работы.

