Рособрнадзор: отмена ОГЭ может негативно повлиять на мотивацию учеников

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Рособрнадзор считает, что отмена основного государственного экзамена (ОГЭ) по итогам обучения в основной школе может негативно повлиять на мотивацию школьников в освоении учебных предметов. Об этом сообщает РИА Новости.

Несмотря на это, Рособрнадзор выразил готовность участвовать в обсуждениях, связанных с совершенствованием процедуры сдачи ОГЭ после окончания 9-го класса, если ребенок поступает в колледж.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин дал поручение комитету по просвещению обсудить с учителями, профильными министерствами и родительскими сообществами высокую учебную нагрузку школьников, а также целесообразность ОГЭ.

По словам Володина, проблема излишней нагрузки учеников "стала для всех очевидной", касается она не только старших классов, но и младших.

Депутат Яна Лантратова подтвердила наличие данной проблемы и обеспокоенность по этому поводу родителей со всей страны.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев анонсировал изменение формы ОГЭ в ближайшие годы. Корректировки затронут расчет оценки за экзамен и выбор предметов. По его словам, нынешний вид экзамена уже устарел. Однако он подчеркнул, речи об отмене экзамена не идет.

