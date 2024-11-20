Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 ноября, 16:01

Общество
Главная / Новости /

Рособрнадзор: отмена ОГЭ может негативно повлиять на мотивацию учеников

Рособрнадзор прокомментировал идею отмены ОГЭ

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Рособрнадзор считает, что отмена основного государственного экзамена (ОГЭ) по итогам обучения в основной школе может негативно повлиять на мотивацию школьников в освоении учебных предметов. Об этом сообщает РИА Новости.

Несмотря на это, Рособрнадзор выразил готовность участвовать в обсуждениях, связанных с совершенствованием процедуры сдачи ОГЭ после окончания 9-го класса, если ребенок поступает в колледж.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин дал поручение комитету по просвещению обсудить с учителями, профильными министерствами и родительскими сообществами высокую учебную нагрузку школьников, а также целесообразность ОГЭ.

По словам Володина, проблема излишней нагрузки учеников "стала для всех очевидной", касается она не только старших классов, но и младших.

Депутат Яна Лантратова подтвердила наличие данной проблемы и обеспокоенность по этому поводу родителей со всей страны.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев анонсировал изменение формы ОГЭ в ближайшие годы. Корректировки затронут расчет оценки за экзамен и выбор предметов. По его словам, нынешний вид экзамена уже устарел. Однако он подчеркнул, речи об отмене экзамена не идет.

Большинство столичных девятиклассников улучшили свои результаты на ОГЭ

Читайте также


образованиеобщество
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика