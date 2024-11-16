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03:30

Общество

В РФ обсуждается перевод оценивания ОГЭ на 100-балльную систему

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Оценивание ОГЭ может быть переведено на 100-балльную систему, а его результаты могут использоваться для отбора в профильные десятые классы и поступления в колледжи. Такие варианты усовершенствования экзамена рассматривают в Рособрнадзоре, сообщает ТАСС.

"В настоящее время обсуждается возможность использования результатов ОГЭ для отбора обучающихся в профильные десятые классы, перевод оценивания ОГЭ по 100-балльной системе и прием в СПО по результатам ОГЭ", – сообщили в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что программы среднего профессионального образования становятся все более популярными, но подчеркнули, что сроки введения новых норм еще не определены.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев в рамках Всероссийской встречи с родителями заявил, что форма ОГЭ изменится в ближайшие годы. Он отметил, что нынешний вид экзамена уже устарел.

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