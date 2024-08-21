ФИПИ исключил возможность ссылаться на аниме и мангу на ОГЭ по русскому языку

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Ученикам девятых классов запретят на ОГЭ по русскому языку в 2025 году использовать в качестве примеров в сочинениях истории из комиксов, аниме и компьютерных игр. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на проект документов, определяющий структуру и содержание контрольных измерительных материалов, сформированных Федеральным институтом педагогических измерений (ФИПИ) к экзамену для 9-х классов.

Таким образом, в задании 13.3 ученики 9-х классов смогут приводить примеры только исходя из прочитанного текста. При этом нельзя использовать ситуации из жизненного опыта, а также истории из комиксов, аниме, манги, фанфиков, графических романов и компьютерных игр.

В конце июля замглавы города по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что благодаря программе индивидуальной подготовки порядка 86% девятиклассников Москвы успешно сдали ОГЭ. Она напомнила, что ее запустили в начале прошлого учебного года для тех, кто имеет затруднения с математикой и русским языком.

Программа действовала в 423 школах Москвы, ее участниками стали более 15 тысяч детей. По словам Раковой, результаты подтверждают эффективность программы и необходимость дальнейшего развития подобных инициатив.

