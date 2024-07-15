Глава Рособрнадзора Музаев: результаты ОГЭ нужно учитывать при поступлении в колледжи

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Результаты экзаменов после девятого класса необходимо учитывать при поступлении учеников в колледжи и техникумы, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

На данный момент выпускники девятых классов сдают ОГЭ. В техникумы и колледжи школьники поступают по конкурсу на основе среднего балла аттестата об образовании, результаты ОГЭ при поступлении не рассматриваются.

"Сейчас конкурс в некоторые техникумы выше, чем в высшие учебные заведения. Аттестат – это все-таки текущие оценки, к ним, как бы кто ни обижался, есть много вопросов", – цитирует Музаева РБК.

Глава Рособрнадзора уточнил, что в настоящее время возникает вопрос: "Для чего сдают экзамены в девятых классах?" В связи с этим важно объяснить, с какой целью они проводятся, сказал руководитель ведомства.

Музаев подчеркнул, что оценки в аттестате не всегда отражают реальные знания выпускников. Есть случаи, когда выпускнику дают "красивый" аттестат, чтобы он не шел в десятый класс, а поступил в техникум. При этом во время поступления ученик будет конкурировать с более сильными детьми, у которых в аттестате выставлены объективные оценки. Музаев считает, что это неравноправие будет раздражать и еще больше всплывать в техникумах.

Ранее межфракционная группа депутатов обратилась к министру просвещения Сергею Кравцову с предложением отменить для детей с инвалидностью обязательный государственный экзамен в девятом классе.

До этого в Госдуме предложили обследовать школьников у психологов перед сдачей ОГЭ и ЕГЭ. Зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов заявил, что если в ходе консультации со специалистом решится, что ребенок не готов к сдаче ОГЭ или ЕГЭ, то экзамены следует перенести без последствий для выпускника.