В ГД предложили обследовать школьников у психологов перед сдачей ОГЭ и ЕГЭ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Выпускники российских школ должны получить возможность проконсультироваться с психологом перед и после сдачи ОГЭ и ЕГЭ. Об этом заявил зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов, сообщает "Газета.ру".

Нилов считает, что экзамены доводят детей до нервных срывов и попыток самоубийства. Общение с психологами, по его словам, помогло бы подросткам справиться со стрессом.

"Уверен, что исправить ситуацию можно за счет введения обязательного обследования школьников у психолога перед началом экзаменов. При необходимости ребятам должна быть оказана профессиональная помощь", – сказал парламентарий.

При этом, считает Нилов, если в ходе консультации со специалистом решится, что ребенок не готов к сдаче ОГЭ или ЕГЭ, экзамены следует перенести без последствий для выпускника.

Парламентарий также обратил внимание, что партия ЛДПР продолжает добиваться отмены ОГЭ и ЕГЭ в России. Депутаты поддерживают традиционный формат экзаменов, а именно практику Советского Союза.

При этом член думского комитета по просвещению Анатолий Вассерман считает, что отмена ЕГЭ не поможет снизить стресс у выпускников. По его словам, напряжение у школьников может снизиться только по мере осознания, что "жизнь не кончается вступительным экзаменом и даже провалом на вступительном экзамене". Он также добавил, что "жизнь вообще весьма стрессовое дело".

